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Merkezi kripto para borsalarındaki Ethereum (ETH) arzı, dolaşımdaki ETH’lerin stake edilmesiyle 2016’nın Temmuz ayından beri görülmeyen seviyelere düştü. Uzmanlar bu durumu ETH fiyatı için pozitif bir sinyal olarak değerlendiriyorlar.

Merkezi Kripto Para Borsalarındaki ETH Arzı Hızla Düşüyor

Kripto veri platformu Glassnode‘dan alınan veriler, 25 Mayıs itibariyle dolaşımdaki Ethereum arzının yalnızca yüzde 14,85’inin merkezi kripto para borsalarına ait cüzdanlarda tutulduğunu ortaya koyuyor. Merkezi kripto para borsalarındaki ETH arzında bu denli düşük seviyeler en son 2016 yazında, ETH’nin emekleme dönemlerinde görülmüştü.

Öte yandan 2021’deki boğa piyasası sırasında merkezi borsalardaki ETH arzı yüzde 25-26 civarındaydı. Uzmanlar, merkezi borsalardaki ETH arzının düşmesini satın alınabilecek arzının sınırlı olduğu anlamına geldiği için yükseliş sinyali olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla fiyat üzerinde artış baskısı yaratabileceği üzerinde duruyorlar.

Piyasa gözlemcileri, merkezi borsalardaki ETH arzının düşmesinin temel nedeni olarak ise son birkaç hafta içinde staking’in popülaritesinin artmasını ve stake sözleşmesinin dolaşımdaki arzı emmesini gösteriyor.

Ethereum ağına Shapella güncellemesinin uygulanması, büyük ETH yatırımcılarının varlıklarını satarak nakde çevirmek yerine pasif gelir elde etmeye itti. Güncellemeden bu yana stake sözleşmesine 4.4 milyondan fazla ek ETH yatırıldı.

Dev kripto para borsası Bitfinex analistleri, yakın zaman önce Ethereum staking’e ilişkin bir değerlendirmede bulunmuş, “Özellikle deflasyonist güçlerin ETH fiyatını önemli ölçüde artırmasının beklendiği göz önünde bulundurulduğunda, bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Paydaşlar, güncellemeden önce fonlarının kabul edilemeyecek kadar uzun bir süre boyunca kilitli kalacak olmasından endişe duyarak ETH’lerini stake etmekten uzak duruyorlardı.” notunu düşmüşlerdi.

Ethereum Olumsuz Piyasa Koşullara Rağmen Güçlü Duruyor

Merkezi borsalardaki ETH arzındaki düşüş ve insanların ETH stak etmeye gösterdikleri ilgi, özellikle kripto para piyasasındaki ticaret hacminin çift haneli rakamlarda düşmesine rağmen gerçekleşmiş olması dikkat çekici bir gelişme olarak okunuyor. Güncel verilere göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘in spot işlem hacmi, Nisan ayında üst üste ikinci ayda yüzde 48’lik düşüşle 287 milyar dolara (2021’den bu yana en düşük ikinci seviye) geriledi. Kripto para borsasının pazar payı da yüzde 46’ya kadar düştü.