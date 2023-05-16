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Bitcoin fiyatı 30.000 doları aşmış olsa da şimdilik bu bölgeye zirve olarak işaretlemiş gibi görünüyor. Hacimler zayıf ve alıcılar güç kaybediyor. Endişe verici olansa 27.600 doların Bitcoin için dirence dönüşüyor olması. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda tablo pek iyimser değil. Peki tepede satmayı başaran ünlü analist kripto para almaya başladı mı?

Bitcoin Uzman Analist Tahminleri

DonAlt takma adıyla bilinen popüler analist bu yılki zirveyi doğru biçimde tahmin etti. O kadar iddialıydı ki bu bölgeden satışlarını bile yaptı. Son piyasa güncellemesinde ise Bitcoin’in bu yılın Mart ayı başındaki fiyat hareketini yansıtıyor olabileceğini söylüyor. Analiste göre Bitcoin 9 Mart’ta 21.000 dolarlık destek seviyesini kırdığında büyük bir ayı tuzağı kurdu, ancak birkaç gün sonra 30.000 dolara yükseldi.

DonAlt, Bitcoin (BTC)‘in 27.200 dolarlık desteği kaybettikten ve aşırı satışlar yaşadıktan sonra benzer bir hızlı toparlanma yaşanabileceğini düşünüyor. Bitcoin şimdilik 25.800 dolarlı seviyelerden toparlandıktan sonra yeniden 27.200 doları kaybetti ve 27.015 dolardan alıcı buluyor.

“Bu tür bir durumda benim de arayacağım bir şey bu. Desteği kırıyoruz (27.200 dolar). Eğer geri alırsak, iyi o zaman elimizde bir trade fırsatı olabileceğini düşünüyorum. Aslında bu senaryoda alımla ilgilenebilirim”.

Kripto Paralar Yorum

DonAlt, BTC boğalarının piyasaların kontrolünü geri almak için hala bir şansı olduğuna inanırken, Bitcoin’in 27.200 dolar altında kaldığı sürece düşüş eğiliminde olduğunun altını çiziyor. Altcoinler bu senaryoda büyük satışlardan önceki son günlerini yaşıyor olabilir. Bitcoin eğer 27.200 dolar altında daha büyük bir düşüş hareketi başlatırsa panik olan yatırımcılar daha büyük kayıpların endişesiyle risklerini azaltmak isteyecektir.