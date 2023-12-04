Kripto Para

Yıl Bitmeden Kripto Paralar Bu Seviyelere Ulaşabilir

Özet

  • Bitcoin fiyatı zorlu görülen direnci aştı ve 42.000 dolara ulaştı.
  • BTC eğer yükselişine devam edebilirse 48.000 doları test edebilir.
  • RSI aşırı alım bölgesinde ancak buna rağmen ralli sürebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin fiyatı 42.000 doları aşmak için yakın seviyelerde oyalanıyordu. Her fiyat bölgesi normalleşiyor. Yatırımcılar 38.000 doların artık büyük düzeltme için en zorlu direnç olduğuna ikna olmuşken kral kripto para birimi aniden 42.000 dolara ulaştı. Yakın zamanda bu bölgenin de aşılmaz duvar olarak görülüp sonraki direncin aşıldığına şahit olabiliriz.

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Bitcoin ve Kripto ParalarBitcoin Fiyat Tahmini

Bitcoin ve Kripto Paralar

Bitcoin fiyat artışı kripto para piyasalarına çok daha fazla likidite, yeni yatırımcı, risk iştahı getiriyor. Bu yüzden her boğa piyasasının onun öncülüğünde başladığına şahit olduk. Muhtemelen bundan sonra da böyle olacak. Şimdi kral kripto para birimi yeni zirveleri hedeflemek için 42.000 doları aşmaya çabalarken olacakları tahmin etmek zor değil.

BTC fiyatındaki artışla birlikte altcoin rallilerinin de genişlediğini göreceğiz. Matrixport araştırma başkanı Markus Thielen yakın zamanda Bitcoin fiyatının Nisan ayına kadar 60.000 doları aşacağını söyledi. Son 3 aylık performansa bakarsak bu bugünden uçuk bir hedef gibi de görünmüyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Büyük dirençle karşılaşması gereken seviyelerde Bitcoin fiyatı çok rahat ilerliyor. Bu enteresan ralli boğa sezonun artık başlamış olabileceğini gösteriyor. Halen birçok yatırımcılar fiyatın hangi seviyeden ret yedikten sonra 30.000 dolar altına düşeceğini bekliyor ancak aynı psikolojiği (eğer 2022’de kriptodaysanız) tam tersi yöne (aşağı) giderken tecrübe etmiş olmalısınız.

Bitcoin fiyatı trendi belirleyip yönünü tayin ettikten sonra ara düzeltmeler görse de zorlu dirençleri (veya ayı sezonunda destekleri) kıra kıra ilerler. Yine önceki yıllarda yaşanan şeylerin bir tekrarına benzeyen bu süreç eski yatırımcıları şaşırtmıyor.

Son birkaç gündeki keskin yükseliş RSI’ı aşırı alım bölgesine itti. Normal şartlarda BTC fiyatı bu tarz şişen RSI ile uzun süre yüksek seviyeleri koruyamaz. Kar satışlarıyla bunun dengelenmesi beklenir ancak bazı istisnai durumlarda (anormal iyi/kötü haber akışlarında) dipte veya tepede uzun süre oyalanıp fiyatı uçlara itebilir.

Eğer RSI nedeniyle bir düzeltme görmezse 48.000 dolara kadar Bitcoin yükselebilir. Tam tersi durumda olası düzeltmede 37.926 dolar üstü kapanışlar yeniden eski bölgeye dönüş için önemli. Ancak bu bölge kaybedilirse 36.500 dolar ve altına düşebilir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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