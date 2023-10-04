Yenilenebilir Enerji ile Bitcoin Madenciliği: El Salvador’un Geleceği

Bitcoin’i resmi para birimi ilan eden ilk ve ülke El Salvador, bir projeyi daha hayata geçirecek. Volcano Energy olarak adlandırılan ve ülkenin yenilebilir enerji kaynağı ile Bitcoin madenciliği yapması planlanan projenin Bitcoin madencilik havuzu resmen başlatıldı. Volcano Energy projesi yenilenebilir enerji tesislerinin inşası ile başlayacak ve uzun vadede El Salvador’un jeotermal enerji kaynaklarından da faydalanacak.

Dünya Üzerinde Bir İlk Gerçekleşecek

Bir milyar dolar değerinde olan yenilenebilir enerji projesi ilk defa 2023’ün başlarında basında yer almaya başladı. Stablecoin ihraççısı Tether ise ülkede gelecekteki Bitcoin madenciliği operasyonlarına güç sağlamak için El Salvador’da bulunan kaynaklardan elektrik üretmeyi planlayan projeye yatırım yapan şirketler arasında yer aldı.

Luxor’un Bitcoin madencilik yazılımı ve hizmetleri sağlama konusundaki deneyimlerinden yararlanan Volcano Energy bununla birlikte diğer büyük Bitcoin madencilik operatörleri tarafından kullanılan otomatik risk yönetim stratejileri aracılığı ile piyasa volatilitesini azaltmak için Luxor’un bir diğer hizmeti Hashrate Forward Marketplace’i kullanacak.

Projenin baş strateji sorumlusu Gerson Martinez tarafından yapılan açıklamda, El Salvador’un Bitcoin’i benimseyen bir ulus devlet olarak ilk hamle avantajını elde etmek için devam eden çabalarına değindi:

“Vizyonumuz yatırımcılara ve tüm Salvador vatandaşlarına değer katan dikey olarak entegre bir enerji ve Bitcoin madenciliği şirketi yaratmaktır.”

Luxor’un işletme müdürü Ethan Vera ise Volcano Energy’nin hayata geçirilmesini ve yerel Bitcoin madenciliğinin faaliyete geçmesinin Bitcoin’in coğrafi merkeziyetsizlik ilkesine katkıda bulunacağını açıkladı.

Proje El Salvador İçin Gelir Kapısı Olacak

Duyuruda ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin olan ülkelerin enerji projeleri ile birlikte ekonomisini iyileştirmek için Bitcoin madenciliğini kullanma potansiyelinden de bahsediliyor. Madencilik faaliyetleri enerji üreticileri için bir gelir kapısı olabilir ve alternatif bir gelir akışı sağlayabilir.

Kamu ve özel sektör ortaklığı ile piyasaya sunulan Volcano Energy, madencilik faaliyetlerinden elde ettiği gelirin %23’ünü El Salvador hükümetine ayıracak. Madencilikten elde edilen karın da ülke ekonomisine ekonomik ve teknolojik büyümeyi teşvik etmek üzere altyapı hizmetlerine yatırılması planlanıyor.

Projenin ilk aşamasında Metapan’da 169 MW fotovoltaik güneş enerjisi ve 72 MW rüzgar enerjisinden oluşacak 241 megavatlık (MW) bir yenilenebilir enerji tesisinin inşaası planlanıyor. Projenin uzun dönem hedefi ise ülkede bol miktarda bulunan jeotermal enerjinden faydalanmak.