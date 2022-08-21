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Yeni Dünya Düzeni: Kim Dotcom’un Bitcoin Mesajı Büyük Yankı Uyandırdı!

Dünyanın en büyük veri indirme sitesi Megaupload'un kurucusu Kim Dotcom, kişisel Twitter hesabından yaptığı ilginç kripto para açıklamaları ile yine gündemde.  
19:30
21 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın en büyük veri indirme sitesi Megaupload’un kurucusu Kim Dotcom, kişisel Twitter hesabından yaptığı ilginç kripto para açıklamaları ile yine gündemde.

Çöküş Şart: ABD Ekonomisi, Kaosa Sürükleniyor

İnternet girişimcisi Kim Dotcom, piyasadaki “büyük çöküşün”  sanılanın aksine kripto para birimlerine yardımcı olacağını söyledi. Kripto para piyasaları, satış baskısından sonra Cuma günü sert bir şekilde düştü. Bitcoin (BTC) yaklaşık %4 düşüşle 21.130 dolara geriledi. Bu,  üç haftanın en düşük seviyesi. Kendini ‘İnternet özgürlüğü savaşçısı’ ilan eden Kim, Twitter’da “Kripto paraların spekülasyon yerine kullanımları sayesinde ana akım haline gelmesi için büyük bir  çöküşün gerektiğini iddia etti. Böyiesi bir durumda güçlü projelerin ayakta kalacağına dikkat çeken girişimci, piyasanın zincirlerinden kurtulacağını ve en önemli özelliği olan merkeziyetsizlik sayesinde küresel çapta benimseneceğinin altını çiziyor. Olumlu enflasyon verilerinin ardından Bitcoin, hisse senetlerindeki rallinin de yardımıyla, Haziran ortasındaki en düşük seviyesi olan 17.500 dolardan bu yana ilk kez 25.000 doların üzerine çıktı. Geçen ay, Ethereum, 15 Eylül için planlanan güncellemesi sayeinde, fiyatını iki katına çıkarak 2.000 doların üzerine çıktı.

Siyasi aktivist Kim Dotcom, daha önce ABD ekonomisini “iflasın eşiğinde” olduğunu söylemişti. Ayrıca küresel ekonominin geleceği konusunda çok karamsar. Bir noktada, Dotcom yaklaşmakta olan bir “Yeni Dünya Düzeni”ne dikkat çekti. Elitlerin ve parayı kontrol edenlerin yeni bir sistem kurduğunu ifade eden aktivist, bu sürecin ülkeler ve ekonomileri için büyük risk teşkil ettiğini söyledi. Dotcom,  aynı zamanda 860.000 Twitter takipçisini Bitcoin satın almaya çağırdı. Girişimci ABD dolarının değersizleşeceğine ve ekonominin çökeceğine inanıyor. Dotcom’a göre, otoriter rejimlerin coğaldığı bir düzende kripto paralar daha önem kazanacak. Kripto paralar, geleneksel finansın yerini alacak. Bu devrimi hiçbir şey durduramaz.

SEC, Orantısız Güç Kullanıyor

Kripto para savunucuları uzun süredir dijital varlıkların kitlesel olarak benimsenmesinin artmasını bekliyorlar. Mart ayında, ABD başkanı Joe Biden, kripto paralara yönelik bir yürütme emri yayınladı. Uzmanlar, yatırımcının korunması ve finansal istikrar da dahil olmak üzere bir dizi konuyu kapsayan yürütme emrinin “kriptoya karşı temelde olumlu bir yaklaşım” benimsediğini ve ana akım benimsenmenin anahtarı olarak görüldüğünü söyledi.

Ancak, piyasanın önde gelenleri SEC’in son dönemlerde yetkisini su istimal ederek kripto para sektörüne karşı orantısız güç kullandığını vurguluyor. SEC‘in sert tavrı, kurumsal yatırımın önündeki engellerden biri olarak nitelendiriliyor.

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