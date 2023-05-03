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  •   Yeni Çıkan Altcoin Kritik Bölgede! Balinalar ve FUD Gündemdeyken Yükselebilecek Mi?

Yeni Çıkan Altcoin Kritik Bölgede! Balinalar ve FUD Gündemdeyken Yükselebilecek Mi?

Yakın zamanda piyasaya sürülmesine rağmen Ethereum ekosistemi ona fazlasıyla aşinaydı. Sırada ne var?
23:12
3 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Boğa sezonunda devasa yükseliş yaşayan altcoinlerin önemli bir kısmı piyasaya yeni sürülen kripto paralardır. Henüz boğa sezonuyla tanışmamış kripto paralar yeni ATH seviyelerini oluşturmaya müsait olduğu için bugünlerde yatırımcıların radarında da onlar var. Çünkü Fed artık faiz artırımlarında son geldiğinin sinyallerini gönderiyor.

Arbitrum (ARB)

Popüler ölçeklendirme çözümü Arbitrum (ARB) yakın zamanda piyasaya sürüldü ve güçlü ağ performansı altcoine ilgiyi de besledi. Arbitrum (ARB) fiyatı, son 120 milyon dolarlık airdrop ile ilgili düşüş endişelerine rağmen Nisan ayını olumlu kapattı. Geçtiğimiz hafta erken dönem yatırımcıları ödüllendirmek için 120 milyon dolar değerinde 113 milyon tokenlık bir Airdrop duyurduktan sonra yatırımcılar endişeye kapılmıştı.

Arbitrum Nisan 2023’ü güçlü bir şekilde tamamladı, ancak yükselen sosyal algı hala büyük ölçüde olumsuz. On-chain veriler Arbitrum’dan olumsuz olarak bahsedenlerin sayısının şu anda olumluları aştığını göstermektedir.

Ağırlıklı Duyarlılık, fiyatın tipik olarak piyasanın beklentilerinin tersi yönde hareket etmesi anlamında aykırı bir metriktir. Toplumsal algının artık tepe seviyelere yaklaşmasıyla birlikte, stratejik yatırımcılar ARB’de long pozisyon almanın zamanının geldiğini düşünebilir.

ARB Token Balinaları

Son FUD’a rağmen ARB token balinaları sakin görünüyor. Korku onlara pek işlemedi. Balinalar, 26 Nisan ve 2 Mayıs tarihleri arasında bakiyelerine 1,3 milyon dolar değerinde 1 milyon ARB tokenı ekledi. Bu ılımlı birikim eğilimi, büyük kurumsal yatırımcıların Arbitrum ağının uzun vadeli performansına ilişkin pozitif bakışını yansıtıyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca, yükseliş eğilimindeki ARB sahipleri 1,30 dolarlık destek bölgesini savundu. Bugün de Bitcoin henüz kararsızken fiyat bu bölgede salınıyor. MVRV verileri kısa vadeli yatırımcıların halen iyi durumda olduğunu gösteriyor ve 1,42 ile 1,5 dolar hedefleri ARB Token için kısa vadede makul olabilir.

Öte yandan kritik desteğin kırılması halinde yatırımcılar 1,2 dolara kadar düşüş bekleyebilir. Şimdilik Bitcoin’in önümüzdeki saatlerdeki performansı belirleyici olacak. Fed açıklamalarını fiyatlayan Bitcoin özellikle Cuma günü gelecek istihdam ve ücret artışı verilerine ciddi tepkiler verebilir. Bu durum altcoinlerde de önemli dalgalanmalara neden olacak gibi görünüyor.

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