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Yeni Bir DeFi Hack Alarmı! Altcoin’de Büyük Düşüş!

Bir DeFi protokolü daha saldırıya uğradı. Saldırıda 100 milyon dolardan fazla kripto para çalınırken, protokolün yönetişim token'ı sert düştü.
08:09
12 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana (SOL) tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü olan Mango Markets, büyük saldırısına uğradı. Saldırgan veya saldırganların DeFi protokolünden 110 milyon dolardan fazla kripto parayı çekmeyi başardığı bildiriliyor.

Neler Oldu? Saldırının Ayrıntıları

Blockchain denetleme platformu OtterSec’in sağladığı bilgilere göre, hack saldırısının ardındaki saldırgan veya saldırganalr DeFi protokolü Mango Markets’in teminat yapısını manipüle ederek Mango Hazinesi’nden çok sayıda kredi çekmeyi başardı. Bunun sonucunda Mango Hazinesi’nde büyük bir fon kaybı yaşandı. Spot marj için kripto para ticareti yapan ve sürekli vadeli işlem imkanı sunan Solana tabanlı bir DeFi platformu olan Mago Markets’ten konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

Şu anda bir hacker’ın oracle fiyat manipülasyonu yoluyla Mango‘dan fon çekebildiği bir olayı araştırıyoruz. Üçüncü tarafların hareket halindeki fonları dondurması için adımlar atıyoruz. Önlem olarak ön uçtaki para yatırma işlemlerini devre dışı bırakacağız ve daha fazla bilgi geldikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Mango Markets, kullanıcılarından saldırının neden olduğu durum netleşene kadar protokole yeni para yatırma işlemi yapmamalarını istedi. Ayrıca, saldırgan veya  saldırganlara fonları iade etmesi karşılığında 70 milyon dolarlık bir teklifte bulunulmaya hazırlanılıyor.

MNGO Token Sert Düştü

Öte yandan DeFi protokolünün yönetişim token’ı Mango (MNGO) token hack saldırısından büyük bir darbe aldı. Mango token, hack saldırısının ortaya çıkmasının ardından hızla düşerek değerinin neredeyse yarısını kaybetti. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre, saldırından önce 0,40 dolar seviyelerinden işlem gören MNGO, önce 0,08686 dolara kadar yükseldi. Arından yönünü aşağı çeviren token yüzde 50’nin üzerinde düştü.

Yazım sırasında yüzde 37,89 düşüşle 0,02494 dolardan işlem gören Mango token, şu anda piyasa değerine göre en büyük 544’ncü kripto para. Veriler altcoin‘deki değer kaybının devam ettiğini gösteriyor.

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