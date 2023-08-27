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  •   Yeni Araştırma Ripple İçin Olumlu Sonuç Verdi: Bu Ülke, XRP’ye Yönelecek!

Yeni Araştırma Ripple İçin Olumlu Sonuç Verdi: Bu Ülke, XRP’ye Yönelecek!

Özet

  • ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından menkul kıymet olarak sınıflandırılmasına rağmen, XRP önemli gelişmeler kaydediyor.
  • Son yapılan araştırma, Güney Kore'nin XRP ve Ripple odaklı yatırımlarını artırabileceğini ortaya koyuyor.
  • Bu ülkede, XRP yatırım oranı özellikle 20'li yaşlardaki yatırımcılar arasında dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında önceki dönemlere göre benzeri görülmemiş düzeylere ulaşmış durumda.
  • Piyasaya etkisi: nötr
23:30
27 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

XRP, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından menkul kıymet olarak yaftalanmasına rağmen kesinlikle önemli gelişmeler elde etmeye devam ediyor. Özellikle SEC ve Ripple davasından çıkan olumlu ön karar sonrasında XRP’nin gelişmelere hız verdiği ve yeni adımlarla gündemde olduğu söylenebilir. Yapılan güncel bir araştırma da bu konuda Güney Kore’yi ön plana çıkardı.

XRP, ETH ve BTC’yi Geçti

Görünüşe göre Güney Kore, XRP ve Ripple odaklı yatırımlara yakında hız verebilir. XRP yatırım oranı, yapılan anket sonuçlarına göre 20’li yaşlarındaki grup da dahil olmak üzere bütün kitleler arasında daha önce görülmemiş seviyelere çıkmış durumda.

XRP, birçok regülasyon baskısı nedeniyle ciddi sorunlar yaşasa da Güney Koreli yatırımcılar kesinlikle bundan etkilenmemiş gibi gözüküyor. Aslında şu an için Güney Kore’deki yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından birisi kesinlikle XRP oldu. Bu, yapılan son araştırma ile sabitlendi. XRP, yapılan ankete göre yatırımcıların portföyünde ortalama %20,7’lik paya sahip. Bitcoin ve Ethereum için olan yatırım payının toplamı ise %17,5 seviyesinde.

Bithumb tarafından yayınlanan raporda, yatırımcıların bu yılki portföyleri mercek altına lındı. Bu sonuçlara göre ise 20’li yaşlarda olan yatırımcıların büyük bir kısmı fiyat oynaklığının çok fazla olduğu altcoinlere odaklanmış durumda. Bu yüzdenin toplam piyasa değerine göre en büyük iki kripto para birimi Bitcoin ve Ethereum’un yatırım yüzdesinden daha fazla olduğu söylenebilir.

XRP, Güney Kore’de Ön Planda

30’lu yaşlarındaki grup ise Bitcoin ve Ethereum odaklı yatırım payında zirveiy çekiyor. Söz konusu grup, %28,2’lik BTC ile ETH yatırım payı ile aslında yaşın farklılık yaratabileceğini gösteriyor.

Güney Kore’nin dijital varlık uzmanı Wonderframe CEO’su Kim Dong-hawn ise konu hakkında yaptığı açıklamada 20’li yaş grubunun kısa vade, 30’lu yaş grubunun uzun vade odaklı ilerlediğini ifade etti. XRP yatırım oranı ise 30’lu, 40’lı, 50’li ve 60’lı yaş gruplarında sırasıyla %17, %11, %14 ve %13,8 olarak belirlendi.

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