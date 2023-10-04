  Yellen ve Mester Neler Söyledi? ABD Ekonomisinin Güncel Görünümü

Kripto para piyasaları ABD hisse senetleri yüzde 2 civarında düştüğü için güne negatif devam ediyor. Makro cephedeki gelişmeler kriptoyu 2 yıldır fazlasıyla etkiliyor. Son Fed toplantısında faiz artışına ilişkin net bir mesaj verilmedi ancak gelen veriler Kasım başındaki toplantıda artırım olabileceğini gösteriyor.

Yellen ve Mester’in Açıklamaları

ABD Hazine Bakanı Yellen bugün önemli açıklamalarda bulundu. Ülkenin artan borcu, Çin ile ilişkileri ve daha birçok konuya değindi. Bunun yanı sıra akşamüstü gelen JOLTS verisi istihdamın güçlü kaldığını gösteriyordu. Kripto paralardaki düşüş bu verinin gelmesiyle ivme kazandı.

Yellen şunları söyledi;

“Kritik tedarik zincirleri için Çin ile aşırı bir bağımlılık geliştirdik ve bu riski azaltmamız gerekiyor. Tamamen bir ayrılmadan bahsetmiyorum ve bunu düşünmüyorum ancak aşırı seviyede bağımlılığımız var. ABD ekonomisinin görünümü konusunda iyimserim”.

Fed üyesi Mester ise diğer üyelere benzer açıklamalar yaptı. Günlerdir yapılan yorumlar 1 faiz artışının daha olabileceği yönündeydi. Nitekim gelen veriler artışı destekliyor.

“Faiz indiriminin yakın zamanda gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Görünümdeki değişiklik de dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak faizleri yükselttik. Ekonominin mevcut durumu bize bir faiz artışının daha önümüzdeki toplantıda yapılabileceğini söylüyor. Faiz konusunda muhtemelen zirvede veya ona yakın bir noktadayız. 2025 sonunda %2 enflasyon hedefimize ulaşabiliriz”.

ABD Ekonomisi ve Kripto

2025 sonu enflasyon hedefi nokta grafiğine göre %2’nin üzerinde. Ancak Mester bu iyimser beklentisine rağmen 1 Kasım toplantısında bir faiz artışı daha olabileceğini söylüyor. Birden fazla üyenin bu tarz açıklamalar yapması, ABD tahvillerindeki faiz artışı, DXY yükselişi, petrolün 100 doları hedeflemesi kripto için iyi değil.

Diğer taraftan Charlie Bilello ABD piyasalarına dair önemli detaylara değindi. İlkinden başlayalım. ABD’de konut fiyatları Temmuz ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak son 3 yılda %40 artış gösterdi. Bu arada, satın alınabilirlik rekor düşük seviyelerde. Önceki krizden farklı olarak bankalara çok daha zor kredi verdiği için bir kredi krizi görmüyoruz.

ABD’nin 10 büyük şehrinde ofis doluluk oranı, Covid öncesi seviyelerin %50’sinin altında seyrediyor. ABD’de ortalama ofis boşluğu 3. çeyrekte %19,2’ye yükselerek 1991’deki %19,3’lük tarihi zirvenin hemen altına indi (Moody’s Analytics).

S&P 500’deki en büyük 50 hisse senedi bu yıl %23 artış gösterirken, eşit ağırlıklı S&P 500 %1 ve küçük sermayeli şirketler %2 düşüş gösterdi.

ABD’de ortalama yeni ev fiyatı son 3 yılda 386 binden 514 bine yükselirken, mortgage oranları %3,07’den %7,31’e sıçradı. Sonuç: aylık ipotek ödemelerinde %115 artış ve tarihteki en karşılanamaz konut piyasası.

10 Yıllık Hazine Getirisi bugün %4.69’a yükselerek Ekim 2007’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Reel 10 Yıllık Getiri (beklenen enflasyona göre ayarlanmış) %2,34 ile Aralık 2008’den bu yana en yüksek seviyede.