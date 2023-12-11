Yavaş Yavaş Gerçek Oluyor! Bitcoin’de “Fırtına Yükselişi” Hazırlığı!

Yakından takip edilen kripto para analisti TechDev, Bitcoin‘in (BTC) on yıldan uzun bir süre önce Amazon (AMZN) hissesinin fiyat grafiğindeki bir modeli tekrarlıyor ediyor gibi göründüğünü söyledi. Analiste göre en büyük kripto para bu modelin tam ortasında olabilir.

Bitcoin vs Amazon

Anonim kripto para analisti TechDev, sosyal medya platformu X’teki (eski adıyla Twitter) kişisel hesabından Bitcoin‘in son 3 yıldaki fiyat hareketini 2010 ve 2011’deki AMZN hissesinin grafiği ile karşılaştıran bir grafik paylaştı.

Analiste göre BTC’nin sert şekilde yükselmeden önce ikili tepe oluşumuyla düşmesinin ardından çok az düşüşle ya da hiç düşüş olmadan hareket etmesinin ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ani bir parabolik hareketten sert şekilde düşen AMZN hissesinin grafiğine aşırı benzerlik gösteriyor.

TechDev bu görünümden hareketle yaptığı değerlendirmede “İşte o zaman AMZN, genişletilmiş bir yatay düzeltme ile önceki tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniden test etti. Tıpkı BTC’nin yaptığı gibi. Şu anda her iki grafikteki yapısal benzerlikler dikkat çekiyor. Yeşil çizgi, BTC’nin grafikten bu yana yaptığı hareketi gösteriyor.” dedi.

BTC’nin Yeni Zirvelere Doğru Hareket Etmesini Bekliyor

TechDev, Bitcoin’in yeni zirvelere doğru hareket etmesini beklediğini belirterek “Blok ödülü yarılanmasına ilişkin sürü anlatısını geride bırakabilirseniz buradan yeni zirvelere hızlı bir hareket olması ve önceki ATH’nin yeniden test edilmesi olağandışı olmayacaktır. Elbette bunun bir garantisi yok. 32 bin dolar desteğinin yeniden test edilmesi senaryosu hala masada ancak buradan sadece yeni zirvelere çıkılırsa şaşırmam. Yapısal modeller işe yarar çünkü kitlesel insan spekülatif davranışının varlıktan bağımsız olarak değişmemektedir.” yorumunda bulundu.

Analist bundan önce Bitcoin’in trend dönüşlerini tespit etmek ve mevcut trendleri teyit etmek için tasarlanmış olan Vortex Göstergesi‘ne (VI) dikkat çekmişti. TechDev, VI’nın boğa piyasası sinyali verme konusunda mükemmele yakın bir geçmişe sahip olduğunu gösteren aylık zaman diliminde Bitcoin grafiğini paylaşmış ve en büyük kripto para için göstergenin parabolik ralli sinyali verdiğini ileri sürmüştü.

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