ABD’nin en büyük yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley 7 Ağustos’ta yayımladığı araştırma raporunda, yapay zeka ve beraberindeki teknolojinin sektörler arasında dönüşüm yaratacağı ve önümüzdeki 10 yıl için en önemli seküler yatırım temalarından biri haline geleceğini bildirdi.

Yapay Zeka ve Beraberindeki Teknoloji İçin “Seküler Yatırım Teması” Vurgusu

Dev yatırım bankası Morgan Stanley, sektördeki son dönemdeki üstün performansın oluşmakta olan ve şişmekte olan bir balon olup olmadığını araştırdı ve yapay zeka endeksinin performansının tarihsel zirve öncesi balon getirileri modeline uymadığı sonucuna vardı. Morgan Stanley’e göre yapay zeka ve beraberinde teknoloji önümüzdeki 10 yıl için en önemli seküler yatırım temalarından biri haline gelecek. Seküler yatırım teması, piyasa döngülerine bağlı olmayan uzun vadeli bir yükseliş eğilimdir.

Morgan Stanley analistlerinden Edward Stanley ve Matias Ovrum, raporda “Mevcut yapay zeka boğa koşusunun zirve tarihini bilmediğimiz için üretken yapay zeka kaynaklı piyasa rallisinin viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin lansmanıyla başladığını varsayıyoruz ve bu nedenle mevcut ralliyi Aralık ayından itibaren ölçüyoruz.” notunu düştü.

Analistlere Göre Yapay Zeka Henüz Zirve Yapmaktan Çok Uzakta

Raporda, tipik yatırım balonlarının zirve yapmadan önceki üç yıl içinde medyan olarak yüzde 154, ortalama olarak ise yüzde 217 oranında yükselme eğiliminde olduğuna dikkat çekilirken, Nvidia (NVDA) gibi yapay zeka hype’ının kazananlarının bugüne kadar yüzde 200’ün üzerinde değer kazansalar da daha geniş çaptaki yapay zeka endeksinin yalnızca yaklaşık yüzde 50 attığı ve henüz 2021’in zirve seviyelerinin üzerine çıkmadıkları belirtildi.

Stanley ve Ovrum’un rapora iliştirdikleri notta “Yapışkanlık ve yayılımın genişliği, yapay zekayı önceki hype döngülerinden ayırıyor” ifadesine yer vererek yapay zeka hype’ının devam etme eğilimi göstermesi üzerinde durduklarını belirttiler.

Morgan Stanley’in rakibi Wall Street devi Goldman Sachs da yapay zekanın benimsenmesinin 2025 ile 2030 yılları arasında ABD ekonomisi üzerinde anlamlı bir etki yaratmaya başlayacağı öngörüsüyle benzer bir rapor yayınlamıştı.