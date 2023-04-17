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Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!

Kripto paralarla ilgili yaptığı yorumlarla tanınan Real Vision'ın kurucusu Raoul Pal, en büyük altcoin ekosistemindeki büyük bir fırsatın gözden kaçtığını iddia ederek dikkat çeken bir çıkış yaptı.
17:11
17 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paralarla ilgili yaptığı yorumlarla tanınan Goldman Sachs’ın eski yöneticisi ve Real Vision’ın kurucusu Raoul Pal, Ethereum (ETH) ekosistemindeki büyük bir fırsatın gözden kaçtığını iddia ederek dikkat çeken bir çıkış yaptı.

CryptoPunks Fırsatı

Makro gurusu Pal, kişisel Twitter hesabından var olan en büyük NFT projelerinden CryptoPunks‘ın cazip görünmeye başladığını söyledi. Real Vision’ın kurucusu, CryptoPunks’ın düşen fiyatlarını gösteren taban fiyat grafiğini paylaşarak bunun boğalar için önemli bir fırsat anlamına geliyor olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

CryptoPunks çok ilginç olmaya başladı… ABD doları bazında 100 bin civarında ancak ETH cinsinden düşmeden kaldılar. Vergi sezonu ve Blur farming gibi faktörler fiyatların hemen hemen baskı altında kalmasına neden oldu. Tıpkı borsa güçlü olduğunda geleneksel sanatta olduğu gibi ETH fiyatının zaman içinde yükselmesiyle gecikmeli de olsa bu varlıklardan yüksek kazançlar elde edilebilir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kripto para piyasasının çok yükseleceğini düşünüyorsanız, ki ben buna inanıyorum buradaki düşük fiyatlar gerçek bir fırsat gibi görünüyor.

Bazıları son derece basit ve basit JPEG görüntülerinin nasıl bu kadar değerli olabileceğini anlamakta güçlük çekiyor olsa da Pal, ETH sahiplerinin genellikle kâr alıp NFT‘lere yatırarak portföylerini çeşitlendirmeyi ve sektörün geri kalanına sosyal sinyaller göndermeyi sevdiklerin görüşünde.

Mega Trend

Kısa süre önce NFT sanatçısı FVCKRENDER’e röportaj veren Pal, NFT’lerin oyunu değiştirici olduklarını, yaratıcıların ve sanatçıların Blockchain‘in kitlesel benimsenmesi konusunda yeni bir yol açarak hareket etmelerine izin verdiğini belirterek şunları söylemişti:

Sanatçılar ve yaratıcılar milyonlarca insanı Blockchain’e dahil etti. Dürüst olmak gerekirse, ister müzik sanatçıları ister fiziksel sanatçılar olsun, hareketlere gerçekten öncülük eden insanlar sanatçılardır. Fiziksel ve dijital arasındaki bu bağlantı, bu iki dünyayı birleştiriyor. Öğrenilenlerden şeylerden biri de bu. Diğer bir öğrenme ise metaverse ve bunun nasıl her şeyin gelecekteki dijital temsili haline geldiği. Kültür temelinde markaları nasıl sıfırdan inşa edebileceğiniz… Projeleri üzerindeki kontrolleri sanatçılara geri vermek, bana göre bu, muhtemelen gelecekte görebileceğimiz bir başka mega trend olacak.

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