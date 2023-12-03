Yatırımcıların Radarındaki Bu Altcoin İçin Flaş Gelişme! Yıllık 1 Milyon Dolar!

Ethereum (ETH) Blockchain‘i üzerindeki adresleri daha kullanıcı dostu ve anlaşılır isimlere bağlama amacı taşıyan bir hizmet olan Ethereum Name Service ve dolarlı olarak ağın altcoin’i ENS için önemli bir talepte bulunuldu. Ethereum Blockchain’indeki işlemleri, adresleri, sözleşmeleri ve ağın diğer istatistiklerini izlemek için kullanılan bir Blockchain tarayıcı olan Etherscan ekibi Etherscan’da Ethereum Name Service’in sürekli gelişimin finanse etmek için düzenli bütçe oluşturulmasını talep etti.

Ethereum Name Service İçin 1 Milyon Dolarlık Bütçe Talebi

Etherscan ekibi kısa süre önce Ethereum Name Service DAO forumunda öneride bulundu. Ekip, Etherscan’da Ethereum Name Service’in sürekli gelişimini, desteğini ve ilgili gelişimini finanse etmek için yıllık 1 milyon dolarlık bir bütçe talep etti.

Kasım 2021’de Etherscan, Ethereum Name Service’den önemli bir maddi destek almıştı. Ethereum Name Service o dönemde Etherscan’a 46 bin 296 adetlik ENS bağış yapmıştı.

Ethereum Name Service ve Etherscan

Etherscan, Ethereum ağını şeffaf bir şekilde takip etmek ve kullanıcıların Ethereum cüzdanları, işlemleri ve sözleşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Temel olarak, Etherscan kullanıcılarına Ethereum Blockchain’i üzerinde gerçekleşen olaylar hakkında detaylı bilgiler sunar.

Etherscan, Ethereum Blockchain’indeki işlemleri, adresleri, sözleşmeleri ve diğer Ethereum ağının istatistiklerini izlemek için kullanılan bir Blockchain tarayıcıdır. Etherscan, Ethereum ağını şeffaf bir şekilde takip etmek ve kullanıcıların Ethereum cüzdanları, işlemleri ve sözleşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Temel olarak, Etherscan kullanıcılarına Ethereum Blockchain’i üzerinde gerçekleşen olaylar hakkında detaylı bilgiler sunar.

Etherscan’daki birçok veri gibi cüzdan adresleri de son derece karmaşıktır. Bu noktada devreye giren Ethereum Name Service, Ethereum Blockchain‘i üzerindeki cüzdan adreslerini daha kullanıcı dostu ve anlaşılır isimlere bağlama amacı taşımaktadır. Bu, kullanıcıların karmaşık Ethereum cüzdan adresleri yerine daha okunabilir isimleri kullanmalarını sağlar. ENS, internet alan adı sistemine benzer bir yapıya sahiptir, ancak Ethereum cüzdan adreslerini barındırmak için tasarlanmıştır.

Bu şekilde kullanıcıların karmaşık Ethereum cüzdan adresleri yerine daha okunabilir isimleri (omer.eth gibi) kullanmalarını sağlar. Ethereum Name Service, internet alan adı (domain) sistemine benzer bir yapıya sahiptir, ancak sadece Ethereum cüzdan adreslerini barındırmak için tasarlanmıştır.