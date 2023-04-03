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Kripto para piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yatırımcıların oldukça ilgi gösterdiği Polygon’da (MATIC) son veriler neye işaret ediyor?

Polygon’da Kritik Seviyeler!

Polygon fiyatı kısa vadeli bir direnç çizgisinden çıktı ancak önemli bir ralli başlatamadı. MATIC, Ethereum (ETH) blok zinciri için bir Layer-2 ölçeklendirme çözümü olan Polygon ağının yerel kripto para birimidir. Kripto para biriminin haftalık grafikleri, MATIC fiyatının Haziran 2022’den bu yana artan bir paralel kanal içinde arttığını gösteriyor. Ayrıca yükselen paralel kanallar genellikle düzeltici modeller içeriyor. 2023 yılının en yüksek seviyesi olan 1,57 dolar, 1,62 dolarlık direnç seviyelerinin birleşmesine çok yaklaşmıştı. Peki, Polygon için daha büyük bir ralli mi başlıyor?

Günlük zaman dilimini ele alan analistler, MATIC fiyatının 29 Mart’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktığını belirtti. Bu kırılma aynı zamanda 1,08 dolardaki küçük destek alanının geri alınmasına neden oldu. Bununla birlikte 1,08 dolar alanı kanalın destek çizgisine denk geldiğinden, bunun altındaki bir kırılma keskin bir düşüşü tetikleyebilir. Öte yandan olası bir sıçrama, MATIC fiyatını 0,5 Fib geri çekilme direnç seviyesinin yarattığı 1,25 dolarlık bir sonraki dirence doğru yönlendirebilir.

MATIC’de Ralli Kapıda Mı?

Günlük RSI 50 çizgisinde ve nötr bir trend gösteriyor. Sonuç olarak trendin yönünü teyit etmekte başarısız olabilir. Ayrıca uzmanlara göre, MATIC/BTC paritesi grafiği daha kararlı bir düşüş eğilimi gösteriyor. Bunun ana nedeni ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 6.250 direnç alanındaki üçlü tepe formasyonu. Üçlü tepe, düşüş eğilimi olarak kabul edilebilir.

Üçüncü zirvenin ardından MATIC fiyatı şu ana kadar %38,50 azalarak keskin bir düşüş hareketi başlattı. Bu aynı zamanda haftalık RSI’nın başka bir düşüş işareti olan 50’nin altına düşmesine neden oldu. Düşüş devam ederse MATIC 2.400 aralığına düşebilir. Öte yandan fiyat yükseliş eğilimi başlatırsa, tekrar 6.250 aralığına ulaşabilir. Mevcut konum itibariyle analistlere göre bu pek olası görünmüyor. Sonuç olarak MATIC/USDT paritesi çelişkili okumalar sunarak trendin yönü konusunda fikir birliğine varmayı zorlaştırabilir.