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  •   Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Çanlar Çalıyor! Büyük Satışlar Başladı!

Yatırımcıların Favori Altcoin’i İçin Çanlar Çalıyor! Büyük Satışlar Başladı!

Özet

  • Vitalik Buterin ve Ethereum Vakfı'nın yüksek miktarda ETH satmasının ardından Ethereum balinaları harekete geçti.
  • İki büyük Ethereum balinası Uniswap'te yaklaşık 35.7 milyon dolarlık 19 bin 90 ETH sattı.
  • Balinaların satış yapmaya başlamasıyla ETH fiyatı bin 900 doların üzerinden bin 834 dolara kadar geriledi.
13:05
8 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum balinaları, hem Vitalik Buterin hem Ethereum Vakfı’nın yüksek miktardaki ETH satışının ardından panikleme belirtileri gösteriyor. Bu panikle birlikte ETH fiyatı bin 900 doların altına düşerken, oldukça önemli olan 50 günlük hareketli ortalamasının yakınına geriledi.

Vitalik Buterin ve Ethereum Vakfı’nın Ardından Balinalar Harekete Geçti

Geçen hafta iki önemli Ethereum balinası olan Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin ve Ethereum Vakfı‘nın 30 milyon dolar değerinde ETH’yi Kraken borsasına aktararak satmasının ardından merkeziyetsiz kripto para borsası Uniswap’te yaklaşık 35.7 milyon dolar değerinde toplam 19 bin 90 ETH’nin satışını yaptığı görüldü. Bu önemli satışlar Ethereum topluluğu genelinde şok dalgasına neden olurken yatırımcıları endişelendirdi.

0x6071 ile başlayan ilk balina seviyesi Ethereum cüzdan adresi, 18.63 milyon DAI karşılığında ETH başına bin 873 dolardan 9 bin 950 ETH sattı. Bu satış işleminden kısa bir süre sonra 0x7641 işe başlayan başka bir balina seviyesi Ethereum cüzdan adresi de benzer bir satış yaparak, 17.07 milyon DAI karşılığında ETH başına bin 867 dolardan 9 bin 140 ETH sattı.

Bu büyük satışlar Ethereum yatırımcıları arasındaki endişenin artmasına neden olurken, balina grubunun ötesinde de satış aktivitesinde artışa neden oldu.

Artan satış baskısının Ethereum fiyatı üzerinde önemli bir etkisi oldu ve satış aktivitesindeki artıştan birkaç saat sonra bin 934 dolardan bin 839 dolara varan bir düşüş oldu. En büyük altcoin şu anda 50 günlük hareketli ortalaması civarında işlem görüyor ve bu yönüyle yatırımcılar belirsizlik ve olumsuz spekülasyonlarla karşı karşıya kalmış durumda.

Bir Düşüş Göstergesi Olarak Ethereum Vakfı Öne Çıkıyor

Vitalik Buterin ve Ethereum Vakfı’nın yaptığı son ETH satışları, bir kez daha ETH‘nin kısa vadedeki durumu ve bu tür büyük ölçekli satışların piyasa üzerindeki etkileri hakkında soru işaretlerine neden oldu. Bazı piyasa gözlemcileri, satışların son günlerde yaşanan memecoin furyasına kripto para piyasasının verdiği bir yanıt olabileceğini savunuyor.

Her halükarda, Ethereum balinaları arasında baş gösteren panik, piyasanın etkili kişi ve kuruluşların eylemlerine karşı savunmasızlığını ortaya koyuyor. Öte yandan Ethereum Vakfı’ının yaptığı ETH satışı ilk kez piyasa üzerine satış dalgasına neden olmuş değil. Vakıf tuttuğu ETH’lerin bir kısmını en son sattığında piyasa bugüne kadar çıkamadığı tarihi bir ayı piyasasına girmişti. Bu bakımdan Ethereum Vakfı’nın yaptığı satışlar öncü bir düşüş göstergesi olarak kabul edilerek yakından takip ediliyor.

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