Yatırımcılardan 111 Kripto Para Projesine 1.67 Milyar Dolar Aktı!

En büyük kripto para Bitcoin (BTC), potansiyel spot ETF onayı beklentisi ve Nisan 2024’deki blok ödülü yarılanması etkinliğinin yaklaşıyor olmasıyla yükselişe geçerken, kripto para projelerine yapılan yatırımlar artmaya başladı. Geride bırakılan Kasım ayında kripto para projelerine yapılan yatırım tutarı 1.67 milyar dolarla son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaşarak yukarı yönlü bir eğilim gösterdi. Ay boyunca toplamda 111 kripto para projesi yatırım aldı.

Bitcoin Fiyatındaki Yükselişle Proje Yatırımları da Arttı

Bitcoin’in fiyatı Kasım ayının sonunda 34 bin 400 dolardan 38 bin dolara yükselerek FOMO diğer bir deyişle kaçırma korkusu etkisi yarattı ve yatırımcı iştahını artırdı. Fiyattaki artışın tetikleyicisi potansiyel spot ETF onayı ve yaklaşan blok ödülü yarılanması oldu.

En büyük kripto paranın fiyatının büyük oranda arttığı ayda kripto para projeleri için yapılan yatırımlar da 1.67 milyar dolarla son sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ay boyunca 111 kripto para projesi yatırım alırken, ayın en büyük beş yatırım turunda 1.2 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

Kasım ayındaki önemli yatırım turlarından biri Wormhole projesinin yatırım turu oldu. Wormhole, çeşitli Blockchain’ler arasında dijital varlıkların etkili bir şekilde taşınmasını sağlayan bir “köprü” işlevi görmektedir. Coinbase Ventures, Jump Trading, Multicoin Capital ve Arrington XRP Capital gibi katılımcıların yer aldığı fonlama turunda Wormhole 225 milyon dolar yatırım aldı.

Tüketicilere ve kurumlara hizmet veren global bir kripto altyapı platformu olan Blockchain.com ayın ikinci en yüksek yatırımını alan kripto para projesi oldu. Son dört yılda geliri yaklaşık yüzde bin 500 artan ve kripto para pazarındaki payını yüzde 275 gibi önemli ölçüde artıran Blockchain.com, gerçekleştirilen yatırım turunda 110 milyon dolar yatırım aldı.

Ayın üçüncü büyük yatırımını alan kripto para projesi ise Fnality oldu. Blockchain teknolojisini kullanarak kurumlara merkez bankası fonlarını çeşitli senaryolarda kullanma imkanı sunan Fnality, toplam 95 milyon dolar yatırım aldı.

Yatırım Turlarının Boyutu 1.3 Milyon Dolardan 3-10 Milyon Dolara Çıktı

Öte yandan Kasım ayında kripto para projelerine yapılan yatırımlarla yatırım turlarının boyutu da arttı. Bir önceki aydaki 1-3 milyon dolar arasında olan ortalama yatırım turu boyutu 3-10 milyon dolara çıktı. Ayrıca Kasım ayında 1 milyon doların altında 22 yatırım turu gerçekleştirilirken, 50 milyon doların üzerinde dört yatırım turu gerçekleştirildi. Ay boyunca finanse edilen kripto para projelerinin çoğu tohum yatırım turuyla desteklenirken, toplam yatırım miktarı açısından neredeyse eşdeğer bir durumda olan geç dönem yatırım turları daha az sıklıkla gerçekleşti.

Kasım ayında Blockchain hizmetlerine kategorisindeki projeler yatırım turlarına liderlik etti. Blockchain hizmetleri, DeFi ve sosyal kategorilerindeki projeler sırasıyla toplamda 1.02 milyar dolar, 310.3 milyon dolar ve 114.3 milyon dolar yatırım aldı.

Almanya, Kasım ayında 610 milyon dolarlık yatırım turu ile en çok yatırım çeken ülke oldu. Almanya’yı sırasıyla 215.8 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 151.9 milyon dolarla ABD takip etti.