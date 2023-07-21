Kripto para analiz platformu CCData tarafından hazırlanan bir rapora göre, bir altcoin türü olan stablecoinler’in piyasa değerindeki aylık düşüş serisi Temmuz ayıyla birlikte 16’ncı aya çıktı. Stablecoinler’in piyasa değeri Ağustos 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Rapor, yatırımcıların kademeli bir şekilde stablecoinler’den çıkış yaptıklarını söylüyor.

Stablecoinler’in Piyasa Değeri 16 Günde Yüzde 0,82 Düştü

CCData’nın raporuna göre stablecoinler‘in piyasa değeri Temmuz başından 17 Temmuz’a kadar olan süreçte yüzde 0,82 düşüşle 127 milyar dolara ulaştı. Stablecoinler’in piyasa üzerindeki hakimiyeti de Haziran ayındaki yüzde 10,5 seviyesinden hafif bir düşüşle yüzde 10,3’e geriledi.

En büyük on stablecoin arasında en büyük düşüşü Pax Dollar (USDP) yaşadı ve Temmuz ayında yüzde 43,1 düşüşle Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesi olan 563 milyon dolara geriledi. Bu düşüş, öncelikle MakerDAO’nun ek gelir eksikliği nedeniyle rezervlerinden 500 milyon USDP çıkarma kararıyla ilişkilendiriliyor.

Piyasa değerine göre en büyük stablecoin olan Tether (USDT), 17 Temmuz’da tüm zamanların en yüksek piyasa değeri olan 83.8 milyar dolara ulaşarak stablecoin piyasası üzerinde hakimiyeti yüzde 65,9’a yükseltti. Bununla birlikte, USD Coin (USDC) ve Binance USD (BUSD) piyasa değerlerinin sırasıyla yüzde 3,01 ve yüzde 4,57 düşüşle 26.9 milyar dolar ve 3.96 milyar dolara gerilediği görüldü ve USDC’in piyasa değeri art arda yedi ay boyunca düşerek Haziran 2021’den bu yana görülen en düşük seviyeye ulaştı.

Piyasa Değerleri Düşse de İşlem Hacimleri Arttı

Piyasa değerlerindeki düşüşe rağmen stablecoinler’in işlem hacmi Haziran ayında yüzde 16,6 artarak yaklaşık 483 milyar dolara çıkarak Mart ayından bu yana görülen ilk aylık artış kaydedildi. CCData bu artışı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance ve Coinbase’e açtığı davalara ve spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularındaki artışa bağladı.

Haziran ayında, SEC’in Binance‘e dava açması kripto para borsasının ABD kolu Binance.US’de fiat para işlemlerinin askıya alınmasına, borsada işlem gören USDT ve USDC’nin ABD doları sabitini kaybederek yaklaşık yüzde 27 ve yüzde 18’lik bir indirimle işlem görmeleriyle sonuçlandı.

Öte yandan Dai (DAI), Frax (FRAX) ve USDD‘yi (USDD) içeren merkeziyetsiz stablecoin piyasası, Şubat ayından bu yana ilk pozitif ay olan Temmuz ayında piyasa değerinde yüzde 0,43 artışla 7.52 milyar dolara ulaştı. Bununla birlikte, piyasa değeri Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 34.3 milyar doların hala yüzde 78,1 altında. Merkeziyetsiz stablecoin piyasasındaki düşüş trendi, Terra ekosisteminin çöküşü ve algoritmik stablecoin TerraClassicUSD’nin (USTC) neredeyse yüzde 100 değer kaybetmesiyle başladı.