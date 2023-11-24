Yatırımcılar Geç Kalmamış Olabilir! İlk 10 İçerisindeki Altcoin’de Köprüden Önce Son Çıkış Mı?

Bitcoin‘in 38.000 dolara gerçekleştirdiği fiyat hareketi, Cardano‘nun (ADA) da yükselenler listesine adını yazdırmasına yardımcı oldu ve onu istisna olmaktan kurtardı. ADA için tüm grafiklerinde artışlar görülürken ve psikolojik açıdan önemi bulunan 0,40 dolar fiyat direnç seviyesini aşmaya giderek yaklaşıyormuş gibi görünüyor. Peki, ADA yatırımı için yatırımcılar geç mi kaldı?

Cardano (ADA) Yorumları

Gerçekten de Cardano, Yapılan son incelemelere göre 24 Kasım’da tarihli verilerin ışığında önemli bir yükseliş gerçekleştirmiş görünüyor. 12 Ekim’de tarihinde yaklaşık 0,245 dolardan işlem gören ADA’nın yazım saati itibariyle 0,39 dolara kadar %59’a varan bir yükseliş gerçekleştirdiği görülüyor. ADA fiyatı son altı haftalık süreçte istikrarlı bir biçimde yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Bunun da ötesinde, Input Output Global (IOG) merkezli ekibin tamamen merkezi olmayan bir ekosistemin gelişimini sürdürmeye yönelik ısrarlı çabalarının yarattığı olumlu havanın sonucu olan fiyat artışlarının neticesinde, üç Cardano sahibinden birinin ya da yazım zamanında daha net bir biçimde belirtecek olursak %36’sının kârda olduğunu görülmüştür.

Bununla birlikte, Cardano’nun mevcut fiyatı, iki yıl önce, 2 Eylül 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesinde (ATH), piyasa değerine göre sekizinci en büyük kripto para biriminin bu dönemde 3,09 dolardan işlem gördüğünü ve değer itibariyle %690,28 daha yüksek olduğu düşünüldüğünde, gerçekleşebileceklerin sadece bir parçası olarak düşünülebilir.

Bu arada, Cardano’nun yazım sırasında sahip olduğu fiyat, son 24 saatte %2,25’lik bir artışı temsil ediyordu. Yedi günlük süreçte sahip olduğu %6,18’lik bir kazanç bulunuyordu ve geçtiğimiz ay içinde %39,13’lük daha önemli bir yükselişi temsil ediyordu.

Cardano (ADA) Geleceği

Yatırımcılar açısından ADA’ya yatırım yapma konusunda zamanlama değerlendirmesi yapılırken, fiyat tahminleri açısından yapay zekanın kullanımı da göz ardı edilemez. Algoritmalar, önümüzdeki üç ay içinde fiyatının 0,8617 dolara ulaşmasını hedefliyor. Kripto analiz platformu CoinCodex’te yer verilen tahminler de da dahil olmak üzere, bu varlığın geleceğinde daha fazla artış yaşayabileceği öngörülüyor.

Ayrıca, ünlü kripto analisti CoinsKid, “Cardano’nun sonuç olarak 0,7497 dolar ve 1,80 dolara seviyelerine ilerlemesini sağlayacak BÜYÜK bir hareket için hazırlanıyor olabileceğini belirtti.

Uzman kripto trader’ı Ali Martinez’in daha önce Cardano’nun konsolidasyon eğiliminin 2018-2022 aşamasını yansıttığını belirtirken, yakında 0,45 dolarda gerçekleşebilecek bir direnci kırılımını ve Aralık ayı sonuna kadar 0,75 dolara doğru ilerleyebileceğini ortaya koydu.

Her şey göz önüne alındığında, yukarıdaki fiyat hareketi ve kripto uzmanları ve yapay zeka tarafından yapılan tahminler, Cardano’ya yatırım yapmak konusunda kripto meraklılarının geç kalmamış olabileceğini ortaya koyuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.