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Federal Açık Piyasa Komitesi‘nin (FOMC) faiz artırımlarına ara verme kararı, birçok kripto para yatırımcısının ciddi kayıplar yaşamasına neden oldu. En büyük altcoin Ethereum (ETH), ABD’de enflasyonun düşmeye devam ettiğini gösteren makro verilerin ardından oluşan olumlu piyasa hissiyatını 24 saat içinde yüzde 6’yı bulan kayıpla dağıttı ve bu yazının hazırlandığı sırada bin 634 dolardan el değiştiriyor.

Ethereum’un TVL’sin Bir Yılda Yaklaşık 8 Milyar Dolar Eridi

DeFi dünyasının zaman içinde kendini kanıtlamış öncüsü Ethereum, Kilitlenmiş Toplam Değer (TVL) açısından çalkantılı bir yolculukla karşı karşıya. Sert piyasa hareketleri karşısında dayanıklılık göstermiş olsa da Ethereum’un konumu Optimism (OP), TRON (TRX), Solana (SOL) ve Polygon (MATIC) gibi yükselen yıldızların neden olduğu zorlu mücadele ile karşı karşıya kaldı.

Bu zorlu mücadelenin bir sonucu olarak 2022’nin Hazıran ayından bu yana Ethereum’un DeFi sektöründeki hakimiyeti giderek daha çok tartışılır hale geldi. Polygon gibi Layer-2 çözümleri, büyük ölçüde daha hızlı ve daha ucuz işlemler sağlama yetenekleri sayesinde TVL’de önemli artış gördü. Bu durum kaçınılmaz olarak Ethereum’un konumunu etkiledi ve DeFi ortamındaki üstünlüğünün yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Veri sağlayıcısı DefiLlama’nın DeFi sektörüne ilişkin son verileri Ethereum ağının TVL’sinin 15 Haziran 2022’den bu yana 7.84 milyar dolar azaldığını ortaya koyuyor.

Düşüşün devam etmesi halinde TVL mevcut 24.36 milyar dolardan daha da düşmüş olacak ve böylece 2021’in Kasım ayındaki yaklaşık 108 milyar dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine kıyasla büyük ölçüde düşmüş olacak.

Öte yandan likit stake platformu Lido, 12.65 milyar dolarla Ethereum ekosistemindeki en yüksek TVL’yi oluşturuyor. MakerDAO, 5.47 milyar dolarla Lido’nun yüzde 50 altında TVL ile ikinci sırada yer alırken onu sırasıyla Aave, Curve Finance ve Uniswap takip ediyor.

Uzun zamandır hissedilen ve etkisi her geçen gün artan sert kripto kışı, DeFi’deki yatırımcıların önündeki en büyük zorluk olmaya devam ediyor. Piyasa yalpaladıkça, portföylerini çeşitlendirmek için DeFi’ye yatırdıkları varlıklarını çekmek zorunda kalıyorlar. Ne yazık ki bu durum, Ethereum gibi DeFi protokolleri için para çıkışını artırıyor.

Ethereum Fiyatını Sarsan Düşüş Trendi Durdurulamaz Gibi Görünüyor

ETH’nin günlük fiyat grafiği satıcıların diğer bir deyişle ayıların agresif bir şekilde fiyatı yükselen trend çizgisinin altına getirmek için güç gösterdiklerini gösteriyor. En büyük altcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) Binance ve Coinbase’e dava açarak iki dev kripto para borsası ve altcoin’ler üzerinde baskı kurmasından bu yana satış baskısı altında kaldı.

ETH fiyatı yükselen trend çizgisinin altında hareket etmeye veya bin 600 doların altına düşecek olursa boğaların ayıları durdurması ve fiyatın bin 450 dolara ulaşmasının önüne geçmeleri zor olacak. Piyasadaki hacim giriş ve çıkışını ölçen On Balance Volume (OBV) göstergesi, satıcıların kararlı bir şekilde dizginleri elinde tuttuğunu gösteriyor.

Uygulanan 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA), 100 günlük EMA ve 50 günlük EMA dahil tüm hareketli ortalamalar Ethereum fiyatının üzerinde tutunuyor. Kayıplar hafta sonuna taşınacak olursa 50 günlük EMA’nın (kırmızı) 100 günlük EMA’nın (mavi) altına geçmesiyle bir ölüm geçici (death cross) modeli ortaya çıkabilir.

Düşüşü satın almayı düşünen yatırımcılar, yükselen trend çizgisiyle güç kazanan bin 630 dolardaki kısa vadeli destekten teyit edilen bir toparlanma bekleyebilir. Eğer boğalar mevcut seviyelerden güç gösteremeyecek olurlarsa fiyatın bin 450 dolara düşmesinden önceki son savunma hattı bin 600 dolar olacak.

Yukarı yönde ise 2 bin dolar ve üzerinde bir yükseliş olması için bin 800 dolar direncinin kırılıp geçilmesi gerekiyor.