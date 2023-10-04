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  •   Yatırımcılar Dikkat! Uzmanlara Uyardı: Bu Üç Altcoinde Durum Kritik!

Yatırımcılar Dikkat! Uzmanlara Uyardı: Bu Üç Altcoinde Durum Kritik!

Özet

  • BETA, 0,067 dolar seviyesini kırarsa %15'lik bir düşüşle 0,058 dolara kadar gerileyebilir; ancak yükselirse 0,089 dolara kadar %28'lik bir artış gösterebilir.
  • BOND fiyatı, alçalan direnç trendinin altına düştü ve günlük RSI'nın düşüşü desteklediği belirtiliyor. WTC fiyatı, azalan direnç trendini kıramayarak reddedilmeye devam etti ve en yakın desteğe 0,140 dolara düşebilir veya direnç kırılırsa 0,200 dolara yükselebilir.
  • Piyasa etkisi: Negatif
22:00
4 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para piyasalarında geçtiğimiz dönemlere kıyasla daha sakin bir dönem geride kalırken bu üç altcoin için süreç daha zorlu geçti. Ciddi kayıplara uğrayan altcoinlerde düşüş ivmesi sürecek mi?

BETA Fiyat Analizi!

BETA fiyatı 10 Haziran’da yükselen destek trend çizgisinden kırıldı. Daha sonra 23 Haziran ve 11 Temmuz’da iki kez sıçradı ve çizgiyi direnç olarak doğruladı. Bu tür hareketler bir düşüş ivmesinden sonra yaygın olarak görülebilir. Altcoin belirtilen zamandan beri düştü. 4 Ekim’de 0,067 dolarlık en düşük seviyeye ulaşarak Haziran ayından bu yana devam eden azalan destek trend çizgisini doğruladı.

Belirtilen bölge yılın en düşük seviyesinden önceki son destek seviyesi olduğu belirtiliyor. BETA çizgiyi kırarsa %15 daha düşebilir ve 0,058 dolarlık yatay destek alanına ulaşabilir. Bu seviye, yeni bir yılın en düşük seviyesi anlamına gelecektir. Öte yandan, bir sıçrama bir sonraki en yakın direnç olan 0,089 dolara %28 oranında bir artışa neden olabilir.

BOND ve WTC’de Son Durum!

BOND fiyatı 22 Ocak’tan bu yana alçalan direnç trend çizgisinin altına düştü. Bu çizgi şu ana kadar çok sayıda reddedilmeye neden oldu, en sonuncusu 1 Ekim’de görüldü. Kripto para birimi reddedildikten sonra gerilemeyi sürdürdü. Uzmanlara göre günlük RSI devam eden düşüşü destekliyor. Yatırımcılar, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek ve bir token’ın biriktirilip satılmayacağına karar vermek için RSI’yı momentum göstergesi olarak kullanır. 50’nin üzerindeki okumalar ve yükseliş eğilimi boğaların hâlâ avantajlı olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki okumalar tam tersini gösteriyor.

RSI 50 tarafından reddedilirken, alçalan direnç trend çizgisi fiyatı reddetti. Bu da analistlere göre aşağı yönlü hareketi destekliyor. Kripto para biriminde fiyat düşmeye devam ederse bir sonraki destek, en son yükselişin 1,61 harici Fib geri çekilmesiyle bulunan 1,78 dolar olabilir. Gerileme, tüm zamanların en düşük yeni fiyatı olarak %17’lik bir düşüşe yol açabilir.

WTC fiyatı, Şubat 2023’ten bu yana azalan bir direnç trend çizgisinin altına düştü. Çizgi, en son 23 Eylül ve 3 Ekim’de olmak üzere çok sayıda reddedilmeye neden oldu. Her ikisi de satıcıların kontrolü ele aldığını gösteren uzun üst fitiller oluşturdu. Reddedilme devam ederse WTC fiyatı en yakın desteğe 0,140 dolara düşebilir. Bu durum token’da mevcut fiyata göre %12’lik bir düşüş anlamına geliyor. Öte yandan direnç trend çizgisinden ani bir kırılma %25’lik bir sıçramaya neden olarak fiyatı 0,200 dolarlık direnç alanına taşıyabilir.

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