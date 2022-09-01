Ethereum ağının öne çıkan projelerinden olan bu bu uygulama her geçen gün değer kazanmaya devam ediyor. Toplam rakamlarda ise rekor kırıyor.

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Ethereum Name Services (ENS) etrafında dolaşan spekülasyonlar rağmen, 2022’de kripto topluluğu içinde iniş ve çıkışlara tanık oldu. Nisan-Mayıs aylarında 3 ve 4 basamaklı ENS alan adlarına yönelik talepte bir artış görüldü. Peki Ağustos aynı beklentiye karşılık verebilir mi?

Hareketli Bir Dönem

ENS alan adları etrafındaki popülerlik, pazarda her türlü harekete tanık oldu. “ENS Alan Adı” arama terimi için Google Trendler verileri, Mayıs ayının başından bu yana internet kullanıcılarının bu konuya olan ilgisinde kademeli bir düşüş olduğunu ortaya koydu. Her ne kadar popülerlik bir darbe aldıysa da, platformun performansı tam olarak da durdurmadı.

ENS platformu iki milyon kayıtlı alan adındaki önemli bir dönüm noktasını aştığından iyileşme belirtileri de gösterdi. Gerçekten de, sadece dört ay içinde büyük bir artış yaşandı. Bu, protokolün Nisan ayında bir milyon kayıtlı alan adını geçmesinden sonra ENS fiyatının %90’ın üzerinde arttığı anlamına da geliyor.

Merakla beklenen Merge, artan aktivitede küçük bir rol oynayabilir. Başka bir faktör, Ethereum işlemleri için gaz ücretlerindeki düşüş olabilir. Tarihsel olarak, gaz ücretleri ne zaman düşse, alan kaydı etkinliği arttı.

Nisan sonundaki kayıtlardaki ani artış, proje için rekor bir ayı kapattı. Ancak Ağustos ayı, Nisan veya Haziran ayına göre farklı parametrelerde bir miktar düşüş yaşadı. Dune Analytics’ten alınan verilere göre, yazının hazırlandığı zamanda, yeni alan kayıtları 296.150’yi gördü. Bu arada, bu ay 33.740 yeni adres katıldı.

ENS alanlarına olan ilginin yenilenmesinin bir sonucu olarak, protokol, kayıtlardan ve yenilemelerden elde edilen aylık geliri 4.838.962 dolar olarak hesaplandı. Buna ek olarak, satış hacmi de Ağustos ayı geride kalırken benzer bir senaryoyu yineledi.

Ama yine de, tamamen yarışın dışında kalmadı. ENS alan adları satış hacmi bu yılın başlarında zirve yaptı ve ikincil satışlar Mayıs ayı boyunca 60 milyon dolara yaklaştı. Aslında, Messari’nin öngörüsüne göre, nokta sonrasında gelen 3 basamaklı adreslerin taban fiyatları 20 ETH’ye ulaştı.

Token Yükseliyor

Genel olarak, ENS geçmişinin üstesinden geldi. Yine de özellikle Mayıs ayında kaybettiği kazanımlara ulaşmaya, ya da onları geri kazanmaya çalışıyordu. Bu ay, platform tarafından kaydedilen Eth kayıtlarında %66’lık bir düşüş görüldü. Aynı dönemde, ENS tokeni başına fiyat %29 düşüş kaydetti. Yazım sırasında ENS tokenin CoinMarketCap’te %2 artarak 12.65 dolar civarında işlem görmesiyle bir miktar rahatlama yaşadığı görüldü.