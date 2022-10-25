Bitcoin ve diğer altcoin'lerde gidişatın ne olduğu hala belirsizliğini korurken bazı indikatörler yatırımcıların uzun dönemi hedeflediğini gösteriyor.

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Zincir üzerindeki veriler, Bitcoin Puell Multiple indikatörünün olası bir dip oluşturduktan sonra son zamanlarda yükseldiğini gösteriyor. İşte geçmiş tarihin kripto fiyatı için bundan sonra ne olabileceği hakkında söylediği şey.

Bitcoin Puell Multiple 100MA Potansiyel Bir Döngünün Altından Sıçradı

CryptoQuant gönderisinde bir analist tarafından belirtildiği üzere, BTC madencileri son zamanlarda hashrate’lerini agresif bir şekilde artırdıkları için fiyat artışına yönelik hareket ediyorlarmış gibi görünüyor. Puell Multiple, mevcut madencilik gelirlerinin (USD cinsinden) 365 günlük hareketli ortalamaya oranını ölçen bir gösterge olarak bilinir.

Bu metrik bize madencilerin son on iki ayın ortalamasına kıyasla şu anda ne kadar kazandıklarını gösterir. Şimdi, son birkaç yılda 100 günlük hareketli ortalama Bitcoin Puell Multiple’daki eğilimi gösteren bir grafik var:

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi, nicelik 100 günlük MA Bitcoin Puell Multiple için ilgili trend noktalarını işaretlemiş durumda. Gösterge ne zaman 0,5 işaretinin altında bir dip yapsa ve ardından istikrarlı bir şekilde yükselmeye başlasa, kripto fiyatı yükseliş eğilimini takip etmiş gibi görünüyor.

Birkaç ay önce, metrik bu tarihi dip bölgenin sınırlarını zorladı ve daha sonra tekrar dışına doğru bir tırmanış gerçekleştirdi. O zamandan beri, Multiple genel bir yükseliş trendi izliyor. Tarihsel modele bakılırsa, Puell Multiple’daki bu oluşum Bitcoin fiyatı için yapıcı olabilir. Analist ayrıca, kriptonun değeri artmazken madencilik hashrate’inin son zamanlarda yükseldiğini belirtiyor.

Madenciler Uzun Döneme Odaklandı

Hashrate, madencilerin ağa bağladıkları toplam bilgi işlem gücünün bir ölçüsü olarak kabul edilir. Fiyatın yatay hareket ettiği bir dönemde bu oranın artması, madencilerin kripto paranın değerinin uzun vadede artacağına dair inançlarının olduğunu gösteriyor olabilir.

Bu yazının yazıldığı sırada Bitcoin’in fiyatı son yedi günde %1 düşüşle 19.300 dolar civarında seyrediyordu. Geçtiğimiz ay boyunca kripto %1 değer kazandı. Aşağıda, son beş gün içinde kripto paranın fiyatındaki eğilimi gösteren bir grafik bulunmakta.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.