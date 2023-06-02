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Dünyanın en büyük ikinci meme coin’i olan Shiba Inu (SHIB), 2023 yılında kayda değer bir dalgalanma yaşadı. Coin Şubat ayında büyük bir yükseliş göstererek kripto topluluğunun dikkatini yeniden üzerine çekti. Ancak son haftalarda önemli bir düşüş yaşadı ve kripto piyasasının doğasında var olan düşüş ve yükselişin bir arada bulunuşunu tüm yatırımcılarına net bir biçimde hissettirdi.

Shiba Coin Geleceği

Hemen eli kulağında olabilecek Shibarium güncellemesine ilişkin artan heyecan ışığında, 2 Haziran tarihinde, 30 Haziran 2023 için SHIB fiyatını 0,000008327 dolar olarak belirleyen analiz ve tahmin platformu PricePredictions tarafından geliştirilen makine öğrenimi algoritmasını kullanıldı. Makinenin fiyat tahminlerinin yatırımcılar tarafından büyük ilgi görmesi de onu daha dikkat çekici bir noktaya getiriyor.

Tahminler gerçekleşirse, Shiba Inu’nun fiyatı, yazım sırasında 0.000008472 dolar olan mevcut fiyat seviyesinden %1,66’lık bir düşüşe tanık olacak. Tahmin, diğerlerinin yanı sıra hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), ortalama gerçek aralık (ATR) ve Bollinger Bantları (BB) dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan birkaç teknik göstergeye dayanmakta.

Shiba Inu Fiyat Analizi

Shiba Inu, son 24 saat içinde %0,09’luk küçük bir fiyat düşüşü yaşadı. Geçtiğimiz hafta kripto para birimi %0,6 ve aylık bazda yaklaşık %15 değer kaybetti.

SHIB’nin fiyat grafiğinin analizi, 0,000008 doların kripto para için bir destek seviyesi olduğunu gösteriyor ki bu seviye, alım baskısının muhtemelen artabileceği ve potansiyel bir fiyat artışıyla sonuçlanabileceğini gösteren bir seviye olabilir. Aynı zamanda, kripto para birimi, satış baskısını tetikleyebilecek ve SHIB’nin daha fazla yukarı doğru hareket etmesini engelleyebilecek bir alan olan 0,00000894 dolarda dirençle karşı karşıya kalabilir.

Shiba’nın geçtiğimiz hafta büyük işlemlerde ve işlem hacminde önemli bir düşüş yaşadığını ve bu durumun balinaların frene bastığını gösterdiğini de belirtmek gerekir. Bu arada, teknik analiz (TA) göstergeleri SHIB’e karşı belirgin bir düşüş eğilimi olduğunu ve çeşitli göstergelerin özetinin meme coin’i ‘güçlü satış’ olarak gördüğünü gösteriyor.

Bu durum, osilatörler ‘nötr’ bölgede kalırken 14’te ‘güçlü satış’a işaret eden hareketli ortalamalara dayanıyor.