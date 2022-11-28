Ağustos ayında yaptığı çıkışla tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çeken altcoin için olan veri akışı kafaları karıştırıyor. Yatırımcılar kısa vadede altcoin'den neler beklemeli, gelin daha yakından bakalım.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Polygon‘un (MATIC) kurucusu Sandeep Nailwal, geçtiğimiz günlerde ekosistem için önemli bir güncelleme tweet’i attı. Polygon’un aktif adreslerinin son 30 gün içinde 15 milyona ulaştığını açıkladı. Nailwal’ın geçtiği bilgilendirme ağın popülaritesinin ne durumdan olduğunu göstermesinden dolayı Blockchain için oldukça umut verici bir veriyi yansıtıyor. Ağustos ayında yaptığı çıkışla tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çeken altcoin’den yatırımcılar kısa vadede neler beklemeli, gelin daha yakından bakalım.

Polygon İçin Toparlanma İşaretleri

Polygon için kayda değer ilerleme yalnızca Nailwal’ın işaret ettiği gelişmeyle sınırlı değil. Polygon DeFi ekosistemi de son günlerde kayda değer bir büyümeye tanık oldu. DeFiLlama’dan alınan veriler Polygon’daki kilitli toplam değerin (TVL) önemli bir artış kaydettiğini ve yazım sırasında 1.49 milyar dolar olduğunu ortaya koyuyor.

Polygon, NFT ekosistemi de dahil olmak üzere çeşitli yönlerden büyümesiyle de haberlere konu oldu. Birkaç gün önce MATIC, yalnızca geçtiğimiz ay NFT satış hacminde yüzde 71’lik bir artış kaydederek Ethereum ve Solana’yı geride bıraktı. Ancak bu gelişmeler MATIC’in günlük grafiğine yansımış değil. Bununla birlikte, kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler MATIC fiyatının geçtiğimiz hafta yüzde 0,52 oranında düştüğünü işaret ediyor. Veriler ışığında bu tablonun yakından değişebileceği söylenebilir.

MATIC‘in zincir üstü (on-chain) verileri, düşüş trendinin tersine dönme olasılığına işaret ettiği için yatırımcıları memnun edebilir. CryptoQuant, kripto para borsalarınki MATIC rezervinin azaldığını ortaya koyuyor ki bu da daha az satış baskısına işaret ettiği için son derece olumlu bir sinyal.

Ayrıca, MATIC’in MVRV Oranı da oldukça düşük bir seviyede. Bu veri altcoin’de potansiyel dibe işaret ediyor. Bununla birlikte, MATIC’in ağ büyümesi aşağı doğru bir eğilim izliyor ve hafta boyunca düştü. Bu eldeki somut veriler arasında en kafa karıştırıcı olanı.

Öte yandan zincir üstü veri sağlatıcısı Santiment’in grafiğine göre, Polygon ağı üzerindeki toplam NFT işlem sayısı ve ABD doları cinsinden toplam NFT işlem hacmi 23 Kasım’da arttıktan sonra düştü.

Sorun Henüz Bitmiş Değil

Birkaç veri fiyat için potansiyel artışı destekliyor olsa da piyasa göstergelerinin de işaret ettiği gibi işler daha da kötüleşebilir. MATIC‘in Üstel Hareketli Ortalama (EMA) şeridi, düşüş trendinin devam etme olasılığını artıran bir düşüş eğilimi sergiliyor.

Chaikin Para Akışı (CMF) da sert bir şekilde düştü ve bu da token için iyi görmüyor. MATIC’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr seviyesinin altında duruyor ve bu da MATIC yatırımcıları için önümüzdeki günlerin daha da zorlu olabileceğine işaret ediyor.