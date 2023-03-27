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Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!

Geçtiğimiz haftalarda Binance borsasının yeni başlattığı yapay zeka ürünüyle alakalı detaylı sizlerle paylaşmıştık.
17:20
27 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Geçtiğimiz haftalarda Binance borsasının yeni başlattığı yapay zeka ürünüyle alakalı detaylı sizlerle paylaşmıştık. O günlerde sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açılan bu proje şimdi herkes tarafından deneyimlenebilecek. Peki Binance borsasının başlattığı Bicasso nedir? Yatırımcıları neden ilgilendiriyor?

İçerik Rehberi

Binance Bicasso Nedir?

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance tarafından başlatılan bir yapay zeka uygulamasıdır. Yüklediğiniz görseli verdiğini direktifler doğrultusunda Bicasso eliyle bambaşka bir şeye dönüştürebilirsiniz. 10 soruda Bicasso hakkında merak ettiğiniz her şey cevaplandırılıyor.

Binance Bicasso’da kimler NFT basabilir?

Binance hesabı olan tüm uygun kullanıcılar, 29 Mart 2023 15:00 (Türkiye saatiyle) ile 30 Mart 03:00 arasında Binance Bicasso ile NFT basabilir. Şu anda Binance Bicasso, 100.000 kullanıcıya ilk gelene ilk hizmet esasına göre NFT basma imkanı sunmaktadır. Her kullanıcı yalnızca 1 NFT basabiliyor. Buna ek olarak Binance, küresel lansmanı kutlamak için bir Özel Bicasso NFT Koleksiyonu da başlatıyor. 500 Exclusive Bicasso NFT, bir referral program aracılığıyla dağıtılacak.

Bicasso’da NFT basmak ücretsiz mi?

Evet, Bicasso’da ücretsiz olarak 1 NFT basabilirsiniz. Ancak, NFT’yi saklama cüzdanınıza veya başka bir NFT pazarına aktarırken işlem ücreti ödersiniz.

Basım sırasında NFT tasarımımı değiştirebilir miyim?

Hayır, NFT’niz zaten ağa işlendiğinden ve geri alınamayacağından, basım başladıktan sonra NFT’yi düzenleyemez, iptal edemez veya silemezsiniz.

Bicasso’da daha iyi görüntüler nasıl oluşturulur?

AI istemlerini girerken, Bicasso’nun oluşturmasını istediğiniz görüntü türü hakkında olabildiğince spesifik olmaya çalışın. Renk şemaları, kompozisyon, sanat eserinde görmek istediğiniz öğeler ve görüntünün iletmesini istediğiniz genel his gibi ayrıntıları ekleyin. Oluşturulan görsellerden memnun kalmazsanız, istemlerinizi değiştirin ve tekrar deneyin. Lütfen yalnızca 1 NFT basabileceğinizi unutmayın. Basım başladıktan sonra geri döndürülemez.

Bicasso’da oluşturulan NFT’yi nerede bulabilirim?

NFT’niz başarıyla basıldıktan sonra, onu profilinizdeki NFT’lerim bölümünde bulabilirsiniz.

Binance Bicasso’da bastığım NFT’yi çekebilir ya da transfer edebilir miyim?

Evet, Binance Bicasso’da bastığınız NFT’yi çekebilir veya diğer NFT pazarlarına aktarabilirsiniz. Bu işlem sırasında işlem ücretleri oluşabilir. Bir NFT’yi çekmek veya transfer etmek için önce Binance hesabınız için Kimlik Doğrulama işlemini tamamlamanız gerekir.

Yapay zeka tarafından üretilen NFT’lerimi Binance NFT Pazaryerinde takas edebilir miyim?

Hayır, Bicasso’da bastığınız NFT’yi Binance NFT Pazaryerinde takas edemezsiniz, ancak çekebilirsiniz.

Bicasso, yapay zeka tarafından üretilen NFT’leri basmak için hangi blockchainden yararlanıyor ve NFT’ler nasıl oluşturuluyor?

Bicasso, kullanıcıların BNB Chain üzerinde yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri basmalarına olanak tanıyan sorunsuz bir NFT basma deneyimi sunar. NFT’ler, kullanıcıların girdilerine dayalı olarak ayrıntılı görüntüler oluşturmayı destekleyen AI teknolojisi aracılığıyla oluşturulur.

Exclusive Bicasso NFT koleksiyonu nedir?

Exclusive Bicasso NFT Koleksiyonu, küresel lansmanı kutlamak için Bicasso tarafından hazırlanmış 500 NFT’den oluşmaktadır. Bu özel NFT’lerden birine sahip olarak Binance Beta Tester’larının bir parçası olabilir ve yeni ürünlere ve gelecek özelliklere erken erişim elde edebilirsiniz.

Özel bir Bicasso NFT kazandım. Bunu ikincil NFT piyasasında satışa çıkarabilir miyim?

Hayır, Exclusive Bicasso NFT’yi satamazsınız.

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