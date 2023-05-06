Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 28.550 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ile birlikte kripto para piyasası yeniden düşüşe geçti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1900 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki bu düşüş ivmesi devam ederken Whale Alert de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile son saatlerde kaydedilen büyük ölçekli ETH transferlerine dikkat çekti.

Ethereum (ETH), 1900 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 28.550 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, öğlen saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Piyasadaki bu düşüş eğiliminin etkisiyle değer kayıplarına hız kazandıran Ethereum (ETH) da son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3,5’e yakın bir düşüş kaydederek 1880 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan piyasadaki bu düşüş eğilimi sürerken Whale Alert de gün içinde gerçekleşen büyük ölçekli ETH transferlerine işaret etti.

100.000’e Yakın ETH Borsalara Transfer Edildi

Portföylerine oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği yüksek miktarlardaki kripto para transferlerine ilişkin verileri paylaşan Whale Alert, gün içerisinde Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile son saatlerde gerçekleşen büyük ölçekli. ETH transferlerine dikkat çekti.

Saatler içerisinde toplamda 100.000’e yakın ETH, kripto para borsalarına transfer edildi. Whale Alert’in paylaştığı verilere göre güncel fiyatlar ile ortalama 36 milyon dolar değerinde 19.093 ETH, bilinmeyen bir adres tarafından Coinbase’e transfer edilirken güncel fiyatlar ile ortalama 154 milyon dolar değerinde 80.000 ETH de bir başka bilinmeyen bir adresten Binance US’e aktarıldı.