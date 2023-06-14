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  •   Yakında Kriptoda Büyük Haber Gelecek! Bu 2 Altcoin Uçabilir!

Yakında Kriptoda Büyük Haber Gelecek! Bu 2 Altcoin Uçabilir!

Özet

  • The Graph yakında Arbitrum'a taşınacak.
  • Geçişin ardından The Graph işlem ücretleri büyük ölçüde azalacak.
  • ARB ve GRT Token bu gelişmenin ardından talep artışı nedeniyle fiyat yükselişi yaşayabilir.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:52
14 Haziran 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasanın genel yönü nereye olursa olsun altcoinler özelindeki gelişmeler büyük fiyat dalgalanmalarına neden olabiliyor. Geçmişte birçok kez altcoinlerin özel duyurularının istisna yükselişlere neden olduğunu gördük. Avalanche ve AWS ortaklığı ya da Polygon’un ZK ağı müjdesi gibi gelişmeler ilgili kripto paraların pozitif ayrışmasına neden oldu.

The Graph (GRT) Haberleri

Blockchain verilerini düzenlemek için önde gelen bir indeksleme ve sorgulama protokolü olan The Graph, Ethereum üzerine inşa edilmiş layer2 ölçeklendirme çözümü olan Arbitrum’a geçişinin son aşamasına girdi. Geçiş, işlem ücretlerini azaltmayı, işlem hızlarını artırmayı ve protokole erişilebilirliği artırmayı amaçlıyor.

Ağ katılımcıları, bir Graph İyileştirme Önerisi aracılığıyla Arbitrum‘a geçişi oyladı ve onayladı. Bugün yapılan açıklamaya göre, bu geçiş, topluluğun gelişmiş bir ağ deneyimi ve daha düşük katılım maliyetleri arzusuyla uyumlu. Süreç 2022’de Birinci Aşama olarak ilk dağıtımla başladı ve İkinci Aşama sırasında layer2 protokol ödülleri etkinleştirildi. Bugün, Arbitrum ağına tam bir geçişi temsil eden entegrasyonun Üçüncü Aşamasının başlangıcını işaret ediyor.

The Graph protokolünün arkasındaki geliştirme ekiplerinden biri olan Edge & Node’un CEO’su Tegan Kline yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Graph kullanıcıları, gas verimliliğini ve ağın diğer yönlerini iyileştirmek için sürekli olarak çözüm arayışında oldular. Mevcut seçeneklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra ekosistem, protokol geliştiricilerine ve ağ katılımcılarına hız ve uygun maliyet sağlamak için ölçeklendirme çözümü olarak Arbitrum’u seçti”.

GRT ve ARB Coin

The Graph, dizin oluşturucuların GRT ödüllerini talep edebileceklerini ve geçişin ardından işlem ücretlerinin 300 kata kadar azalacağını söyledi. Arbitrum’un arkasındaki şirket Offchain Labs CEO’su Steven Goldfeder şunları söyledi;

“Blockchain verileri, web3‘teki inovasyonun bir sonraki yinelemesini güçlendiren önemli bir bileşendir. Arbitrum’da çalışan The Graph ile Arbitrum kullanıcıları veri erişilebilirliğinden yararlanabilir”.

Duyurunun ardından The Graph ve Arbitrum bu akşam San Francisco’daki House of Web3’te bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Son hamle ARB ve GRT Token fiyatını orta ve uzun vadede pozitif etkileyebilir. Arbitrum’daki faaliyet artacak ve GRT Token protokol daha iyi şartlarda hizmet verdiği için muhtemelen talep artışı görecek. Resmi geçişin tamamlanması özellikle yükseliş bekleyen yatırımcılar GRT Token talebini ve token fiyatını artırabilir.

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