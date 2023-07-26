Ethereum (ETH) fiyatı yükseldikçe onun ekosistemindeki altcoinlerde de hızlı toparlanmalar görüyorduk. Bunların başında da LDO Coin geliyordu. Likit stake için en fazla tercih edilen platform olan Lido DAO yakında önemli bir karar vermek zorunda olacak. Bu kararın sonucu LDO Token fiyatını olumsuz etkileyebilir.

LDO Coin Haberleri

Lido Finance DAO yeni ikili yönetişim modelini yakından tanıtmayı amaçlıyor. Sektörün en popüler likit stake çözümü Lido Finance, tokenomikleri için yepyeni bir düzen oluşturuyor. LidoDAO’nun iş geliştirme sorumlusu Marin Tvrdic bu yılki EthCC etkinliği sırasında verdiği demeçte üyelerinin ikili bir yönetişim modeli için “bastırdığını” söyledi.

Eğer bu öneri kabul edilirse Lido kullanıcıları LDO holderları tarafından onaylanmış yönetişim oylamalarını veto etme hakkında sahip olacak. Bu da LDO Token sahiplerinin yönetişim üzerindeki gücünü önemli ölçüde zayıflatabilir.

Marin Tvrdic şunları söyledi;

“LDO token bir yönetişim token’ıdır ve token’ın ana işlevi teklifleri oylamaktır. Demokratik bir şekilde, protokole ne olacağını seçmeleri için sahiplerine güç veriyorsunuz. Bu, stake edenlerin endişelerini artırdı. Bunu saklamamıza gerek yok LDO kullanıcıları (stETH hoderları) endişeleniyor”.

LDO Coin Geleceği

Lido, yatırımcıların ağın doğrulayıcılarıyla ETH stake etmelerine ve ödüller kazanmalarına olanak tanıyan, likit stake ETH için önde gelen merkezi olmayan platformdur. Bunun karşılığında, yatırdıkları parayı temsil eden ve stETH adı verilen bir token alırlar. DeFi sektörüne entegre edilen stETH token, fonları ağın güvenliğini sağlamakla meşgulken staker’ların likit kalmasına olanak tanıyor. Yani varlıklarını stake eden kullanıcılar aynı zamanda diledikleri zaman ETH fiyatına sabit stETH Tokenleriyle işlem yapabiliyor.

Dune’dan alınan verilere göre, Lido şu anda tüm stake piyasasının %31,7’sine hakim. Coinbase ikinci sırada yer alırken (%9,6) üçüncü sırada %5 ile Binance yer alıyor.

Lido için mevcut yönetişim sistemi LDO’ya dayanıyor, bu da yalnızca LDO sahiplerinin teklifler üzerinde oy kullanabileceği anlamına geliyor. Doğal olarak bu LDO sahiplerine protokol üzerinde stETH sahiplerinin sahip olmadığı bir güç tanımaktadır. Ancak bu denge bozulursa LDO Tokenin cazibesi bir miktar azalacak ve muhtemelen fiyatının da düştüğünü göreceğiz.