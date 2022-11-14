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Yağmurdan Kaçarken Doluya Tutuldu! Talihsiz Kripto Projesinden Açıklama!

Çöküşüyle birlikte birçok kripto para şirketinin zorlu bir sürece girmesine neden olan FTX'den, en çok etkilenen projeden kritik açıklama!
22:01
14 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının önde gelen borsası FTX’in çöküşünün ardından birçok şirket ve kripto para projeleri iflasını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde para çekme işlemlerini askıya alan Blockfi, yatırımcılarına kritik bir açıklamada bulundu. İşte detaylar!

BlockFi Likidite Krizi

Lider kripto para birimi olan Bitcoin’in (BTC) ve genel piyasaların Kasım 2021 tarihinde zirve noktalara ulaşmasının ardından bir düşüş ivmesine yakalanmıştı. Yaşanan değer kayıpların sonrasında kripto para ekosisteminde daha derin düşüşlere neden olan ve ağın yerel token’ının sıfırlanmasıyla gündemi aylarca meşgul eden Terra (LUNA) olaylarında, ciddi sıkıntılar yaşayan kripto kredi platformu BlockFi, FTX krizi sonrası yeniden gündemde. LUNA gelişmeleri sonrasında son derece sıkıntılı bir süreçten geçen BlockFi, likidite krizini aşmak adına FTX ile 250 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı. Platformun yaşanan likidite problemini çözmek adına borç vermeleri kısma gibi yürüttüğü çalışmalar ve FTX anlaşması üzerine bir toparlanma yaşamıştı. Ayrıca bu dönem içerisinde yine piyasalarda derin etkiler uyandıran bir diğer gelişme olan kripto para fonu Three Arrows Capital’in büyük pozisyonlarını tasfiye etmişti.

Cüzdanlara Para Yatırmayın Uyarısı

Bununla birlikte 2022 yılı içerisinde birçok sıkıntılı süreçten geçen kripto kredi platformu BlockFi, iflas eden borsa FTX’in ve diğer alt şirketlerinin iflas etmesi durumunda kullanıcıya yönelik işlemlerini yürütme kabiliyetlerinin olmayacağını ve bu nedenle kullanıcıların kripto kredi platformu BlockFi cüzdanlarına para yatırmamaları gerektiğini duyurdu. Kripto para ekosisteminde oldukça büyük yere sahip olan şirketin yaptığı açıklamasının önümüzdeki süreçte etkilerinin hissedileceği belirtiliyor. Ayrıca kripto para şirketi, FTX krizinden etkilenen tek firma değil. Yaşanan kriz sonrasında kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) ciddi değer kayıpları görülürken 20’yi aşkın kripto para şirketinin milyar dolarlar kaybettikleri öne sürüldü.

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