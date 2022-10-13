ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile dava süreci devam eden Ripple, fiyat performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile dava süreci devam eden Ripple (XRP) son zamanlarda fiyat performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. XRP, son günlerde lider kripto para birimi Bitcoin’den de iyi performans gösterdi ve analistler bu durumun devam edip etmeyeceği hakkında yorumlarını paylaşıyor.

XRP Fiyatı

Geçen hafta XRP, 0,4500 dolarlık destek bölgesinden istikrarlı bir artışa başladı. Bu yükseliş sürecinde 0,480 dolar ve 0,505 dolar direnç seviyelerinin üzerinde net bir hareket olması fiyatın yükseliş ivmesini hızlandırmasını sağladı. Fiyat 0,520 dolar direncinin üzerine çıkarak Bitcoin ve ETH’dan daha iyi performans gösterdi. Ancak 0,55 dolar direncin bir reddedilme yaşandı ve 0,5490 seviyesinde tepe noktası oluştu.

Daha sonra düşüş başlatan kripto para birimi 0,52 dolar, ardından 0,50 dolar ve sonrasında 0,48 dolarlık önemli seviyelerin altına geriledi. XRP yazının kaleme alındığı sırada 0,4560 dolardan işlem görüyor.

Son 24 saat içinde %6’nın üzerinde düşüş yaşayan XRP’nin son 1 haftadaki %7,7 geri çekilmesine karşın son 1 ay içinde hala %25 artı yaşamış olduğu görülüyor.

XRP, Yeniden Yükselecek Mi?

Aslında şu anda XRP ile ilgili piyasada çok fazla spekülasyon var. Özellikle dava sürecinin sonuçlanmasının bekleniyor olması XRP fiyatında artış ya da düşüş yönlü yorumların artmasına sebep oluyor. Öncelikle davanın Ripple lehine sonuçlanması halinde XRP fiyatında ciddi bir artış bekleniyor. Bunun yanında eğer dava süreci XRP aleyhine sonuçlanırsa bazı uzman isimler yine de artış beklerken bazıları keskin bir düşüş gelebileceğini ifade ediyor.

Buna ek olarak dava konusunda bir üçüncü ihtimal daha var: Dava anlaşma ile sonuçlanabilir. Bu durumda da analistler yine XRP fiyatının yukarı yönlü ivme izleyeceğini düşünüyor.

Olası bir yükseliş senaryosunda XRP’nin ilk hedefinin 1 dolar olacağı, sonrasında 1,8 dolar, 2 dolar ve 3,84 doların orta vadeli hedefler olabileceği ifade ediliyor. Ancak bir düşüş yaşanırsa XRP fiyatının 0,10 dolara kadar düşebileceği ifade ediliyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.