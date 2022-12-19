XRP balinaları öyle bir şey yapıyor ki bu durum fiyatı daha da aşağıya çekebilir. Eğer bu gerçekleşirse küçük yatırımcının canı daha çok sıkılabilir.

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Veriler, XRP balinalarının kripto borsası Coinbase’e yaklaşık 32 milyon dolar yatırdığını gösteriyor; bir yanda SEC davası bir yanda bu tarz borsa girişleri olduğunda bu gibi durumlar varlığın fiyatında daha fazla düşüşe yol açabilecek bir işaret olabilir.

Balinalar’dan 32 Milyon Dolarlık Transfer

Kripto işlem takip platformu Whale Alert’ten alınan verilere göre, geçtiğimiz gün iki büyük XRP hareketi tespit edildi. Bu transferlerden ilki, Ripple blok zincirinde hareket eden ve işlem sırasında neredeyse 15,5 milyon dolar değerinde olan 43.974.224 coin’i içeriyordu.

Genellikle, bu tür büyük tek işlem hareketleri balinaların işin içinde olduğunu gösterir. Bu büyüklükte yapılan transferler genellikle dikkat edilmesi gereken işlemlerdir çünkü bu işlemlerin içerdiği büyük hacim kripto paranın fiyatı üzerinde gözle görülür etkiler yaratabilir. Aşağıda, bu balina işleminin arkasındaki neden hakkında ipuçları sağlayabilecek bazı ek ayrıntılar yer almakta.

Yukarıda görebileceğiniz gibi, bu işlemin göndericisi bilinmeyen bir adresti, yani bilinen herhangi bir merkezi platforma bağlı değildi ve muhtemelen kişisel bir cüzdana ait. Alıcı adresin Coinbase kripto borsasına bağlı bir cüzdan olması, bu transferin bir borsa girişi olduğunu düşündürmekte.

Yatırımcıların borsalara para yatırmasının ana nedenlerinden biri satış amaçlı olduğundan, borsa girişleri fiyat üzerinde düşüş etkisi yaratabilir. Mevcut giriş bir balinadan olduğu için, bu onun devasa sahibinden bir satışın işareti olabilir ve bu nedenle XRP’nin değerinde bir düşüşe neden olabilir.

Bunu Yapan Tek Bir Balina Olmadı

İlginç bir şekilde, bu işlemle aynı zamanda başka bir balina transferi de gerçekleşti. İşte bununla ilgili ayrıntılar:

Bu işlemde 46.888.932 XRP’lik (yaklaşık 16,5 milyon dolar değerinde) büyük bir miktar taşındı ve alıcı Coinbase adreslerinin her iki transfer arasında tamamen aynı olduğu görülüyor. Ancak gönderen adresler her iki durumda da aynı değildi.

Ancak yine de, işlemlerin aynı anda gerçekleşmiş olması, aynı balinanın büyük olasılıkla her iki işlemde de yer aldığına dair yeterli kanıt olabilir. İki bilinmeyen adresin farklı olması, balinanın varlıklarını iki farklı cüzdanda ayrı ayrı tutmasından kaynaklanıyor olabilir. Eğer balina gerçekten de Coinbase’e bu 32 milyon dolarlık yatırımı satışa hazırlanmak için yaptıysa, geçtiğimiz hafta zaten zorlanan XRP fiyatı için kötü haber demek olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.