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Ripple’ın XRP fiyatı hala yatay ve 11 Haziran’daki satıştan bu yana kendisini tam anlamıyla toparlayamadı. Ripple Toronto’da bir ofis açtı ve 100 yeni yazılım mühendisi ve geliştiricisi işe alma sözü verdi. Ripple’ın XRP fiyatı, sıradan fiyat hareketiyle ilerlemeye devam ediyor. Dijital havale tokeninin bir sonraki yönü hangi yöne gideceğini zaman gösterecek.

Ripple Fiyatı Sıkıştı

Ripple’ın XRP fiyatı, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki sonsuzluk gibi görünen bir anlaşmazlık nedeniyle gölgelendi. Yatırımcılar, uzun süredir çözülmemiş tartışmanın ortasında dijital havale tokeninin geleceğine karşı temkinli görünüyor. 22 Haziran’da Ripple, anlatıyı iki taraf arasındaki her şeyi kapsayan anlaşmazlıktan uzaklaştırmak için şirket web sitesinde bir not yayınladı.

Kısaca not, Ripple’ın XRP teknolojilerinin bir sonraki aşamasını oluşturmaya yardımcı olmak için 50 ila 100 yeni yazılım mühendisi ve geliştiricisi işe alma planlarını duyurdu. İlk Ripple ofisi, 100 kişilik yeni personelin genel merkezinin olacağı Toronto‘da resmen başlatıldı. Bu, SEC ile karşı karşıya olduğu çekişme savaşından etkilenmemiş görünen Ripple CEO’su Brad Garlinghouse tarafından yapılan cesur bir hamle. Şimdi asıl soru şu: 100 kişilik bir personel, XRP fiyatını çamurlu diplerden kurtarabilir mi?

XRP fiyatı, bir haftadan fazla bir süredir 0,30 dolar ödül bölgesinde yatay seyrediyor. 23 Haziran 2022 Perşembe günü, dijital havale tokeni 0,32 dolardan işlem görüyor. Mayıs ayının tamamı, 11 Haziran’da gerçekleşen son kripto satışından önce 0,38-0,40 dolar fiyat bölgesinde gezinerek harcandığından, sıradan fiyat hareketi sürpriz değil.

XRP/USDT 8 Saatlik Grafik

Ripple fiyatı, yanal konsolidasyonlar ve ardından birdenbire patlayıcı hareketler sergileme eğiliminde gibi görülüyor. Traderlar, bir sonraki yönlü ralliye katılmak için gözlerini dijital varlığın üzerinde tutmalı. 0,30 doların altına gerçekleşecek bir hareket, XRP fiyatını serbest düşüş şeklinde 0,25 dolara göndermek için katalizör olabilir.

Düşüş eğiliminin geçersiz kılınması, 0,38 doların üzerine gerçekleşecek bir harekete bağlıdır. Bu yükseliş olayı gerçekleşirse, XRP 0,51 doları hedefleyebilir ve bu da mevcut Ripple fiyatından %55’lik bir artışa neden olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.