X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


XRP Yüz Kişilik Yeni Ordusuyla Ayağa Kalkma Yolunda!

Ripple, yeni girişimi olarak açtığı Toronto ofisine alacağı 100 kişilik yeni ekiple eski ihtişamlı günlerine dönüş yolu arıyor.
01:00
24 Haziran 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ripple’ın XRP fiyatı hala yatay ve 11 Haziran’daki satıştan bu yana kendisini tam anlamıyla toparlayamadı. Ripple Toronto’da bir ofis açtı ve 100 yeni yazılım mühendisi ve geliştiricisi işe alma sözü verdi. Ripple’ın XRP fiyatı, sıradan fiyat hareketiyle ilerlemeye devam ediyor. Dijital havale tokeninin bir sonraki yönü hangi yöne gideceğini zaman gösterecek.

Ripple Fiyatı Sıkıştı

Ripple’ın XRP fiyatı, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki sonsuzluk gibi görünen bir anlaşmazlık nedeniyle gölgelendi. Yatırımcılar, uzun süredir çözülmemiş tartışmanın ortasında dijital havale tokeninin geleceğine karşı temkinli görünüyor. 22 Haziran’da Ripple, anlatıyı iki taraf arasındaki her şeyi kapsayan anlaşmazlıktan uzaklaştırmak için şirket web sitesinde bir not yayınladı.

Kısaca not, Ripple’ın XRP teknolojilerinin bir sonraki aşamasını oluşturmaya yardımcı olmak için 50 ila 100 yeni yazılım mühendisi ve geliştiricisi işe alma planlarını duyurdu. İlk Ripple ofisi, 100 kişilik yeni personelin genel merkezinin olacağı Toronto‘da resmen başlatıldı. Bu, SEC ile karşı karşıya olduğu çekişme savaşından etkilenmemiş görünen Ripple CEO’su Brad Garlinghouse tarafından yapılan cesur bir hamle. Şimdi asıl soru şu: 100 kişilik bir personel, XRP fiyatını çamurlu diplerden kurtarabilir mi?

XRP fiyatı, bir haftadan fazla bir süredir 0,30 dolar ödül bölgesinde yatay seyrediyor. 23 Haziran 2022 Perşembe günü, dijital havale tokeni 0,32 dolardan işlem görüyor. Mayıs ayının tamamı, 11 Haziran’da gerçekleşen son kripto satışından önce 0,38-0,40 dolar fiyat bölgesinde gezinerek harcandığından, sıradan fiyat hareketi sürpriz değil.

XRP/USDT 8 Saatlik Grafik

Ripple fiyatı, yanal konsolidasyonlar ve ardından birdenbire patlayıcı hareketler sergileme eğiliminde gibi görülüyor. Traderlar, bir sonraki yönlü ralliye katılmak için gözlerini dijital varlığın üzerinde tutmalı. 0,30 doların altına gerçekleşecek bir hareket, XRP fiyatını serbest düşüş şeklinde 0,25 dolara göndermek için katalizör olabilir.

Düşüş eğiliminin geçersiz kılınması, 0,38 doların üzerine gerçekleşecek bir harekete bağlıdır. Bu yükseliş olayı gerçekleşirse, XRP 0,51 doları hedefleyebilir ve bu da mevcut Ripple fiyatından %55’lik bir artışa neden olabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Polygon (MATIC) Rallisi İçin Gereklikler Açıklandı!
Polygon (MATIC) Rallisi İçin Gereklikler Açıklandı!
Hangi Metaverse Coin Alınmalı! MANA, CEEK, Ape Coin Yorumları!
Hangi Metaverse Coin Alınmalı! MANA, CEEK, Ape Coin Yorumları!
Analist İddialı: Bu 5 Altcoin 2022’ye Damga Vuracak
Analist İddialı: Bu 5 Altcoin 2022’ye Damga Vuracak
Ava Labs Duyurdu: Avalanche ile Bitcoin Arasında Benzersiz Bir Köprü Kuruldu
Ava Labs Duyurdu: Avalanche ile Bitcoin Arasında Benzersiz Bir Köprü Kuruldu
Gucci, NFT Pazar Yeri SuperRare’ye Yatırım Yaptı: Altcoin Sert Yükseldi!
Gucci, NFT Pazar Yeri SuperRare’ye Yatırım Yaptı: Altcoin Sert Yükseldi!
Popüler Altcoin Yükseltmesini Hayata Geçiriyor! Binance’dan Destek! İşte Kritik Tarih
Popüler Altcoin Yükseltmesini Hayata Geçiriyor! Binance’dan Destek! İşte Kritik Tarih
Analist, En Az %20 Yükseliş Beklediği 3 Altcoin’de Hedef Seviyeleri İşaretledi
Analist, En Az %20 Yükseliş Beklediği 3 Altcoin’de Hedef Seviyeleri İşaretledi
Ünlü Botun Son Sepeti Yatırımcıların Bu 5 Altcoin’e Yöneldiklerini Gösteriyor!
Ünlü Botun Son Sepeti Yatırımcıların Bu 5 Altcoin’e Yöneldiklerini Gösteriyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Dünya Devi Teknoloji Şirketinden NFT Hamlesi!
Ünlü Kripto Cüzdan ve Güvenlik Firmasından NFT Adımı!
Opensea’den Yeni NFT Pazarı
Dünyaca Ünlü Ticaret Sitesinden NFT Adımı Geldi!
Son Teknik Analizler
Ethereum Fiyat Analizi! ETH Düşüşü Bitti Mi?
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Bombayı Patlattı! Müjdeyle Birlikte Fiyat Artıyor!
Bitcoin İçin Kış Bitiyor Mu? Uzmanlar Açıkladı!
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022