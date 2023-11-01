XRP Yorum: Popüler Altcoin İçin Sırada Ne Var? Daha Fazla Yükselecek mi?

Altcoin piyasasındaki varlıkları çoğunluğunun elde ettikleri kazançlarda bir miktar yavaşlama görmeye başlamış olsa da, XRP’nin fiyatındaki artış devam ediyor. Altcoin’in son 24 saatteki fiyat artışı onu 0,60 dolar direncinin üzerine taşımış durumda. XRP, en son bu yılın Ağustos ayının ilk yarısında bu seviyenin üzerinde işlem görme fırsatı bulmuş, ardından 16 Ağustos’ta 0,50 doların altına düşerek uzunca bir süre bu seviyenin altında hareket etmişti. Peki popüler altcoin için sırada ne var, gelin daha yakından bakalım.

XRP Fiyat Analizi: Popüler Altcoin İçin Sırada Ne Var?

XRP’nin fiyatı bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,76 yükselişle 0,6 dolardan işlem görüyor. Altcoin‘in fiyatı son 7 günde yüzde 8,45, son 30 günde ise yüzde 15,27 oranında arttı. Zincir üzeri veriler XRP’nin fiyatındaki bu artışta balinaların aktif rol üstlendiğini ortaya koyuyor. Özellikle, cüzdanındaki XRP’lerin değerinin 1 milyon doları aştığı balinalarının gerçekleştirdikleri işlemler Ekim ayının ikinci yarısında son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ve bunun üzerine fiyat sadece 12 gün içinde yüzde 25’in üzerinde arttı.

Bunun da ötesinde, zincir üzeri veri analiz platformu Santiment 1 Kasım’da paylaştığı verilerle en az 10 bin adet XRP tutan ‘köpekbalığı’ ve ‘balina’ seviyesi cüzdan adreslerinin sayısının 277 bin 620 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığını bildirdi.

Kripto veri ve tahmin platformu CoinCodex‘in kullandığı yapay zeka (AI) algoritmaları, XRP’nin fiyatınki yükselişin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ve 15 Mayıs 2024 tarihinde 1,69 dolara ulaşacağını söylüyor. Kısa vadede ise XRP’nin 6 Kasım’da 0,80 dolara ulaşmasını ve Aralık ayının ortasına kadar 0,70 – 0,80 dolar aralığında kalmasını öngörüyor.

XRP’yi Çevreleyen Boğa Göstergeleri

Çeşitli göstergeler XRP’nin son fiyat artışının ardından daha da yükseleceği yönünde sinyal sunuyor, çünkü Ortalama Coin Yaşı göstergesi kısa süre önce son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 40,36’ya ulaştı. Bu, uzun vadeli yatırımcılarının çoğunun varlıklarını henüz hareket ettirmeye başlamadıklarını, yani fiyatın artmasını bekledikleri ya da fiyattaki artışın süreceği beklentisiyle varlıklarını satmadan tuttuklarını gösteriyor.

Dahası XRP’nin arkasındaki Blockchain şirketi Ripple‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) karşı açtığı davada elde ettiği başarılar, ulaştığı kısmi zaferler ve kripto ticaret platformu Uphold ile kurduğu dönüm noktası niteliğindeki iş birliği altcoin’in daha da güçlenmesine katkıda bulunabilir.