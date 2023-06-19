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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) şu sıralar çok konuşuluyor olsa da kurumun kripto para sektörüne karşı ilk büyük adımını Ripple Labs ve XRP‘ye karşı attığı biliniyor. Ripple Labs davasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen sonuç hala açıklanmadı ve dava sonuçlanmadı. SEC’nin eski yöneticilerinden birisi ise yaptığı son açıklama ile XRP yatırımcılarına resmen ümit verdi!

SEC Yöneticisi: XRP Davası Birkaç Güne Sonuçlanır

SEC’nin eski yöneticilerinden olan Marc Fagel, kripto para yatırımcılarını da ilgilendiren açıklamalarda bulundu. 30 yıllık SEC kariyeri boyunca çok fazla davaya da bakan üst düzey yönetici, ilk başta XRP davasının diğerlerin emsal olup olamayacağını masaya yatırdı. Fagel, gelecek kararın bir emsal oluşturmayacağını düşündüğünü vurguladı. İki tarafın anlaşmaya varmayacağını ve bunun aslında duruşma öncesinde bile yapılabilecek bir eylem olduğunu belirten Fagel, artık anlaşma ihtimalinin kalktığını düşünüyor. Buna rağmen dava sonucuna göre XRP satışlarında ciddi bir değişim olabileceğini düşünen yönetici, sonucun yakın olduğundan emin.

Twitter üzerinde de açıklamalarda bulunan Fagel, dava ile ilgili son kararın önümüzdeki birkaç gün içerisinde gelebileceğinin altını çizdi.

“Benim tek referans noktam yakın zamanda Hinman belgeleri ile ilgili alınan karar ve bu bana mahkemenin çoktan kararı verdiğini gösteriyor.”

XRP Yatırımcıları Hazır

SEC’nin eski yöneticilerinden olan Hinman’ın konuşmaları ile ilgili olan belgelerin gizliliğinin kaldırılması, XRP davasının dönüm noktası olarak görülüyor. XRP’nin 2013 yılındaki satışının menkul kıymet ihlali olduğu belirtilirken SEC yöneticisinin 2018 yılında ETH için yaptığı menkul kıymet açıklamalarının arasındaki farklılıklar veya benzerlikler, Hinman konuşmaları ile derinleştirilebilecek bir unsur olarak görülüyordu. Hinman, ETH’in bir emtia olduğunu vurgulamıştı ve belgelerde de bunun merkeziyetsizlikten kaynaklandığı ortaya çıktı.

Aslında XRP ile ilgili tek gelişme Fagel’ın kısa süre önce yaptığı açıklama değil. XRP şu an için 0,45 dolar desteğini koruyor ve burada güçlü bir alım duvarı bulunuyor. Bu da XRP yatırımcılarının dava sonucuna odaklanıp, satış baskısını azalttığına işaret ediyor. XRP, davanın açıklandı 2020 sonundan bu yana ciddi değer kaybı yaşasa da XRP fiyat grafiğinde aslında o süreçten bu yana XRP’nin BTC karşısında %200 değer kazandığı görülüyor. Bütün bunlar XRP’nin piyasa karşısında dava beklentisi ile ayakta kaldığını ancak tam olarak bunu fiyatlamamış olabileceğini gösteriyor.

XRP’nin asıl rallisinin başlaması için ise fiyatın 0,80 dolar üzerinde tutunması gerekiyor. Binance ve Coinbase davaları ile ilgili gelebilecek yeni kararlar da XRP fiyatı için etkili olabilir.