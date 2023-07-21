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XRP, Solana, ADA, Shiba, Dogecoin ve Diğerlerinden Tutanlar Hazır Olun! Yükseliş Hiç Bu Kadar Yakın Olmamıştı!

Özet

  • Ripple'ın SEC karşısındaki kısmi zaferiyle BTC'nin piyasa hakimiyeti düşerken Nasdaq endeksi sert yükseldi.
  • Analistler, bu iki faktörün bir altcoin sezonunun başlayabileceğine işaret ettiği üzerinde duruyorlar.
  • Potansiyel altcoin sezonunun bu çeyrek içinde gerçekleşmesi öngörülüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:42
21 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple’a açtığı davada mahkemenin verdiği hükümle Ripple’ın kısmen zafer ilan etmesi sonrası Bitcoin’in (BTC) piyasa üzerindeki hakimiyeti düştü. Piyasa uzmanları Nasdaq’taki yükselişin ve Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyetiin düşmesinin bu çeyrekte bir altcoin sezonunun yaşanacağının işareti olduğu üzerinde duruyor. Kripto veri platformu CryptoQuant’un yakın tarihli raporunda da bu görüşü destekliyor.

Mahkemenin Kararı Sonrası Bitcoin’in Piyasa Üzerindeki Hakimiyeti Düştü

Bu yılın ikinci çeyreğinde Bitcoin, altcoinler’den gelen bir sermaye akışı gördü ancak, ABD mahkemesinin SEC’in açtığı davada verdiği kararla Ripple’ın kısmi zaferinin ardından Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyeti düşerek altcoinler‘in zemin kazanması için bir fırsat yarattı. Analistler, Nasdaq endeksinin tarihsel olarak altcoin piyasasındaki yükselişle ilişkili olan tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru yükselmesinin bu çeyrekte potansiyel bir altcoin sezonunun yaşanacağı yönünde bir sinyaller olduğunu öne sürüyorlar.

Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyeti mahkemenin XRP‘nin menkul kıymet olmadığına hükmetmesinin ardından yüzde 50 seviyesinin altına düşerek önde gelen altcoin’in fiyatında bir artışa ve Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL), Polygon (MATIC) ve Stellar (XLM) gibi birçok altcoin’de çift haneli büyümeye oldu. Kripto veri platformu CryptoQuant’ın yayımladığı bir rapor, Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyetindeki düşüşün, türev piyasalardaki olumsuz duyarlılığa rağmen altcoin sezonunun başlangıcına işaret edebileceğini öne sürüyor.

Memecoinler Bir Bir Patlayabilir

Mahkemenin kısmen olumlu XRP kararı, gerçek topluluk memecoinler‘i için de olumlu olarak görülüyor ve yeni bir memecoin rallisini başlatabileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor. Bununla birlikte, bazı uzmanlar memecoinler’e yatırım yapmakla ilgili devam eden olumsuz duyguları ve riskleri gerekçe göstererek temkinli davranılmasını öneriyor.

Altcoinler’in işlem hacimleri arttıkça, yüksek riskli yapılarına rağmen memecoinler’e sermaye akışı olabilir. Bu doğrultuda yatırımcıların görece daha az riskli altcoinler’den elde ettikleri kazançların bir kısmını memecoinler’e yatırmalar beklenebilir. Bununla birlikte, bir memecoin rallisi, kripto para piyasasında kazançların ortaya çıkması için geçen süre nedeniyle gecikmeli de olsa altcoinler’de bir yükselişi takip etmek durumunda.

Öte yandan memecoinler’in geleceği belirsizliğini koruyor ve bazıları değerini artırıyor olsa da sektördeki netlik eksikliği ve karşı karşıya olduğu düzenleyici baskılardan dolayı birçoğunun başarısız olması bekleniyor.

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