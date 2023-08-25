ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile uzun süredir devam eden yasal savaşın tam merkezinde kalmaya devam eden Ripple‘ın XRP‘si uzun zamandır beklenen 1 dolar seviyesine olan yükselişine devam etmeden önce destek bulmak ve likiditeyi süpürmek için geri çekildi. Gün içinde yüzde 2,13 değer kaybı ile işlem gören XRP, 789 milyon dolarlık işlem hacmiyle 0,5123 dolardan işlem görüyor. Teknik görünüm sınır ötesi para transferi altcoin’ine kritik bir destek çizgisinin destek sağladığını gösteriyor. XRP‘nin 50 günlük Üstel Hareketli Ortalama (EMA) (kırmızı), 100 günlük EMA (mavi) ve en önemlisi 200 günlük EMA (mor) dahil olmak üzere tüm önemli hareketli ortalamaların kümelendiği 0,5253 doların altında işlem görüyor oluşu boğaların büyük bir düşüşün önüne geçebilmek için bu desteği korumak zorunda olduklarını gösteriyor.

XRP Başka Bir Düşüşün Eşiğinde Olabilir

XRP, SEC‘in açtığı davada mahkemenin Temmuz ayında altcoin’in Binance, Coinbase gibi kripto para borsalarındaki satışının doğrudan kurumsallara yapılan satışların aksine bir menkul kıymet olmadığına hükmetmesinin ardından karardan önce görülen işlem seviyelerine geri döndü. Karar XRP için önemli bir kazanım olsa da, kararı takip eden dikkat çekici rallinin gücü 1 dolar görülmeden hızla tükendi. XRP, Temmuz ayında 0,93 dolar ile yıl içinde önemli bir kilometre taşına ulaştı ve o zamandan beri zemin kaybediyor.

Geçen haftaki satış dalgası XRP’nin 0,6 ve 0,5 dolardaki iki kritik destek/direnç bölgesinin altına düşmesine neden oldu. Ayı mumunun fitili 0,42 dolara kadar uzandı, ancak boğaların ayılara diz çöktüren tepki alımlarıyla fiyat yeniden 0,5 doların üzerine çıktı.

XRP’de satın alma yapmayı düşünen yatırımcılar, satın alma yapmadan önce trendin yeniden teyit edilmesini beklemek isteyebilirler. Şu anki görünümde beşinci en büyük kripto paranın ve aynı zamanda dördüncü en büyük altcoin’in yükselen trend çizgisinden 1 dolara doğru toparlanıp toparlanmayacağını veya düşerek 0,42 dolar ya da daha kötüsü 0,3 dolara kadar çekilip çekilmeyeceğini söylemek için henüz çok erken. Satıcıların trend çizgisinin ya da fiyatı 0,5 doların altına çekme konusunda ısrarcı olmaları XRP’nin zemin kaybetmesiyle bir düşüş olmasına neden olabilir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD), satış sinyali vermeye devam ediyor oluşu düşüş görünümünü teyit ediyor. Yatırımcılar, mavi renkli MACD çizgisinin kırmızı renkli sinyal çizgisinin altında kaldığı sürece XRP’yi açığa satmaya değer bir varlık olarak görmeye devam edecekler. Hızlı bir toparlanma girişimi, özellikle de Para Akışı Endeksi (MFI) aşırı satım bölgesine yakınken büyük zorluklarla karşılaşacak. Bu durum, XRP piyasalarına olan fon akışının çıkış hacmine kıyasla yetersiz kaldığını gösteriyor. Diğer bir deyişle momentum altcoin’in yükseliş trendinde tutmak için yeterli değil.

Bununla birlikte, XRP’deki short pozisyonların hafta sonu boyunca karda kalması beklenebilir bir durum olsa da yatırımcılar uyanık olmaları ve MACD’nin yükselişe geçip bir satın alma sinyali vermesi halinde 0,6 dolara doğru bir sıçramayı kaçırmamaları gerekiyor.

Robinhood XRP’yi Listeleyecek mi?

Düşük komisyonlu hisse senedi ve kripto alım-satım platformu Robinhood‘un yıl sonundan önce XRP’yi listeleyeceği yönündeki söylentiler son dönemde arttı. Uzmanlar bu tür bir listelemenin altcoin’i SEC’in açtığı dava öncesi seviyelere yükselmesinde altcoin’e büyük fayda sağlayacağını değerlendiriyorlar.

Robinhood’un listeleme hazırlığı yaptığı yönündeki söylentiler doğrudan içeriden olduğu iddia edilen önemli kaynağın öne sürdüğü iddialar ile başladı. SEC – Ripple arasındaki mahkeme süreci devam ederken, böyle bir listelemenin yeni bir fiyat rallisinin tetikleyicisi olacağına kesin gözüyle bakılıyor.