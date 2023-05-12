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  •   XRP Davası Sona Yaklaşıyor! XRP Davasının Sonuçları ve Olası Etkileri Neler?

XRP Davası Sona Yaklaşıyor! XRP Davasının Sonuçları ve Olası Etkileri Neler?

Özet

  • XRP, Ripple tarafından açılan dava sonrasında sert bir itibar kaybı yaşadı.
  • Ripple'a açılan davada sona yaklaşılırken de yatırımcılar olası sonuçları düşünmeye başladı.
  • Peki XRP davasının iki olası sonucu, yatırımcıları nasıl etkiler?
21:35
12 Mayıs 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP, bir zamanlar toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi konumundayken şimdi tek bir dava nedeniyle ciddi kan kaybetmiş durumda. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dava edilen Ripple, buna bağlı olarak XRP’nin çakılmasını sağladı. Ancak yıllardır devam eden dava, şimdi sona gelmeye çok yakın ve yatırımcılar dava sonuçlarının olası etkilerini düşünmeye başladı.

XRP Davasında Olası Sonuçlar

İlk olarak Ripple‘a açılan davada XRP’nin “menkul kıymet” ilan edilmeye çalışıldığı unutulmamalı. Menkul kıymet aslında değiş tokuş edilebilir, devredilebilir finansal değer taşıyan enstrümanlara verilen genel bir isimdir. Burada SEC’in vurguladığı temel konu, yatırımcıların XRP alarak bir kazanç beklentisi içerisinde olup olmaması. SEC, Ripple’ın aslında bunu pazarlayıp menkul kıymet sattığını ve bu sayede 1,3 milyar dolar topladığını iddia ediyor. BTC ve ETH gibi kripto paraları alan yatırımcıların da amacının bu olduğu söylense de buradaki asıl unsur, Ripple’ın yani XRP’nin yaratıcılarının bu varlığı nasıl pazarladığı şeklinde ifade edilebilir.

Davanın Ripple cephesinden kaybedilmesi ve XRP‘nin menkul kıymet ilan edilmesi, sadece belirli sınıftaki yatırımcıların bunu alıp satabilmesi anlamına gelecektir. Bu durum hem XRP listeleyen borsalar hem Ripple hem de XRP yatırımcıları için kritik sonuçlar doğurabilir. Daha da genel bir sonuç olarak SEC’nin elde ettiği bu zafer ile diğer kripto para birimlerini de benzer duruma düşürmek adına dava etmesi beklenebilir.

XRP, Menkul Kıymet Olursa?

Bir kripto para birimine, Nasdaq üzerinde listelenmiş bir hisse senedine uygulanan sınırlandırmaları uygulamak, her şeyi çıkmaza sokacaktır. Ancak durum gerçek anlamda sınır ötesi ödemeler için tasarlanan XRP’nin tamamen kullanım dışı kalması anlamına gelmiyor. XRP yine bu amaç için kullanılabilir ve akredite yatırımcılar tarafından alınıp satılabilir.

Ripple’ın davayı kazanması durumunda ise XRP’nin kaybettiği itibarına geri kavuşması çok hızlı gerçekleşecektir. Coinbase ve Binance gibi dev borsalarda yeniden listelenebilecek olan XRP, bununla beraber ciddi fiyat artışı elde edebilir. Ancak bu davanın çok daha genel sonucu varsa o da SEC’nin yaptırım gücünü etkilemesi olacaktır.

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