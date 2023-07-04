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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeniden 31.000 dolar üzerine çıkarak piyasada ufak çaplı bir ralli için kapıları araladı. BTC’nin bu hareketliliğinden nasibini alan altcoinlerin sayısı ise beklenenden az oldu. Peki haftalardır yerinde sayan XRP için bu sessizlik fırtına öncesine mi işaret ediyor? XRP coin için kritik gün yaklaşıyor mu?

XRP Coin Fiyat

XRP/USD paritesine bakıldığında fiyatın uzun bir süreden beri 0,48 dolara demir attığı görülebiliyor. XRP günlük bazda 0,47 dolar ila 0,49 dolar arasında gidip geliyor ve bu kısa aralık aslında XRP’nin yakında patlayabileceğine işaret ediyor.

XRP için 0,49 doların çok kritik bir direnç olduğu aşikar. Burayı aşmak için birkaç denemede bulunsa da yeterli hacme ulaşamayan XRP’nin şu ana kadar başarılı olduğu görülemedi. XRP için bundan daha önemli indikatörler de var ve RSI ile STOCH, ilginç sinyaller veriyor.

XRP için RSI (14) indikatörüne bakıldığında bunun 56 seviyesinin üzerinde kaldığı görülüyor. Bu da aslında alım pozisyonuna ve gitgide artan bir güçlü alım noktasına işaret ediyor. Normalde 0 ila 100 arasında değişen RSI için 50 ve üzerinde bir değer olumlu, 50 ve altında değer ise olumsuzluğa işaret eder. XRP için fiyat uzunca bir süreden beri sabit olsa da RSI’in artışını sürdürmesi, yukarı yönlü bir patlamaya işaret ediyor.

XRP Coin Yorumları

STOCH (9,6) verisi ise tam tersi bir yöne odaklanmış durumda. Oskilatör, 38,128 verisi ile satış pozisyonuna yöneltiyor ve bunun da çok kritik bir indikatör olduğu söylenebilir. XRP’nin mevcut değeri, bu indikatöre göre olması gerekenden çok daha fazla.

XRP fiyatı için MACD, ADX, Williams %R ve CCI 14 verilerine bakıldığında ise genel kanının alım odaklı olduğu görülebiliyor. Bütün bu indikatörler alım yönüne odaklanırken fiyatın adeta hiç hareket etmeden sabit durması ise patlamanın çok yakın olduğuna işaret ediyor. XRP için 0,49 dolar direnci sonrasında sıradaki hedefi 0,62 dolar gibi gözüküyor. Bunun devamında ise XRP davasından gelecek olumlu haber ile fiyat 1 dolara kadar yükselme ihtimaline sahip.