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XRP Coin Yanlısı Avukat: Zor Bir Karar, Tereddütlerim Var

Özet

  • XRP yanlısı Avukat Deaton rallide alım yapmanın satıştan daha kolay olabileceğini söylüyor.
  • Pavel Matveev daha fazla artış bekliyor ve ETF onayının BTC'yi meşru hale getireceğini söyledi.
  • Martinez de fiyat artışını destekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
14:52
26 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları kendi içinde farklı topluluklara ayrılıyor ve XRP Coin topluluğu oldukça büyük. Bu kalabalığı için de bazı isimler ön plana çıkıyor. Özellikle üç yıla yakın süredir devam eden davalar nedeniyle avukatları ilk sıraya koymalıyız. XRP Coin yanlısı Avukat John Deaton bu yüzden sıkı takip ediliyor.

Bitcoin Fiyat Yorumu

XRP yanlısı Avukat John Deaton volatilite artarken sosyal medya hesabından son durumu değerlendirdi. Kral kripto para biriminin yaşadığı devasa artış hold veya satış konusunda yatırımcıları ikiye böldü. Kısa vadede tatmin edici görülen karlar hızlı bir düşüşte yatırımcıları üzecek cinsten. Peki ya gerçek yükseliş başladıysa ve ralliler satanları üzecekse?

7 günlük dönemde BTC fiyatı yüzde 23 oranında yükseldi. John Deaton ise yükseliş devam ederken tereddütlü olduğunu açıkladı.

“Tamam, itiraf etmeliyim ki herkes boğa piyasasının geri döndüğünü söylediğinde bu beni tereddütte bırakıyor. Satın almak kolay bir karar. Satmak ise çok daha zor bir karar. Eğer kaybediyorsak, yanlış yaptığımızı kabul etmek istemeyiz, bu yüzden satmayız.”

Kripto Rallisi Sürecek Mi?

Wirex CEO’su Pavel Matveev içinde bulunduğumuz dönemin ne denli kritik olduğunu hatırlatıyor. SEC’in GBTC’nin ETF’e dönüşümünü tekrar incelemesi hususunda aldığı emrin onaya dair beklentiyi beslediğini söyledi. Üstelik ETF’in bir ürün olarak Bitcoin’e doğuracağı talebin de altını çizdi.

“Günlük yatırımcılar için bir Bitcoin ETF’si Bitcoin’e yatırım yapmayı çok daha basit hale getirebilir. Doğrudan kripto para satın almak ve depolamak konusunda endişelenmelerine gerek kalmayacaktır. Büyük kurumsal yatırımcılar bir Bitcoin ETF‘sinin onaylanmasını kripto para piyasasının daha meşru hale geldiğinin bir işareti olarak görebilirler.”

İşte en can alıcı nokta burası eğer ETF onayı gelirse şirket bilançolarına spot Bitcoin ETF eklenmesi çok daha kolay, daha önemlisi meşru hale gelir. Bilançonun %0,01’i ile BTC ETF’i alarak devasa fiyat dalgalanmalarına neden olabilecek yüz milyarlarca dolarlık şirketler var.

“Bu durum fiyatı ve Bitcoin piyasasının işleyişini etkileyebilir. Bu mahkeme kararı daha fazla insanın kripto paralara ilgi duymasını ve dahil olmasını sağlayabilir.”

Ali Martinez de kısa vadeli yatırımcıların kar bölgesini çoktan geçtiği için BTC fiyatının daha da artabileceğini söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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