XRP Coin Uzmanı Avukat Konuştu! Bundan Sonra Ripple’da Neler Olacak?

Özet

  • Avukat John Deaton özet karardaki detayların son derece pozitif olduğunu söylüyor.
  • SEC'in kararı temyize götürmesi halinde 2 yıl uğraşması gerekeceğini söyledi.
  • XRP Coin fiyatı uzlaşı konferansları için tarafların karar vermesini bekliyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
10:11
23 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Özet kararın ardından kripto paraların önemli bölümü hızlı yükselişler yaşamıştı ve bu sadece fragmana benziyor. Ripple davasıyla alakalı yaptığı yorumlarla tanınan ünlü avukat ise güncel durumu değerlendirdi. Yıllardır devam eden dava sürecinde XRP Coin yatırımcılarının güvenini kazanan isim son SEC hamlesinden pek rahatsız olmuşa benzemiyor.

Ripple Davası Son Durum

ABD SEC tarafından yapılacak olası bir temyiz başvurusunun kripto piyasasını olumsuz etkileyebileceği yönündeki spekülasyonların ortasında Ripple davasını yakından izleyen Avukat John Deaton, ajans tarafından temyiz başvurusu yapılması durumunda bile bunun önemli bir sonuç doğurmayacağını savundu.

Yargıcın, XRP tokenlerinin borsalar aracılığıyla programlı satışının onları menkul kıymet olarak sınıflandırmadığını belirten kararının ardından, SEC’in bu karara karşı temyize gitmeye karar vermesi halinde potansiyel yasal sonuçlara ilişkin yeni bir soru ortaya çıkıyor. 75 binin üzerinde XRP Coin yatırımcısını temsil eden Avukat Deaton, özet kararın nasıl uygulanacağına dair olası senaryolar ve incelikler hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

XRP Coin Ne Olacak?

ABD SEC, 21 Temmuz’da Terraform Labs CEO’su Do Kwon’un davasına ilişkin yaptığı başvuruda, Ripple davasında verilen kararın gözden geçirilmesini talep etmeyi planladığını belirtti. Bu karar, Kwon’un dijital varlıkların menkul kıymet olarak sınıflandırılmaması gerektiğini savunmak için XRP davası kararını emsal olarak kullanma niyetini ifade etmesinin ardından geldi. Deaton’ın açıklaması, temyiz kararının iki yıldan fazla sürebileceğini ve bu süre zarfında Özet Kararın geçerli olarak kalacağını gösteriyor. Şu an itibariyle, SEC personelinin karara cevaben temyiz sürecini ne zaman başlatacağı belirsizliğini koruyor.

“Temyize gidilmesi bir gerileme anlamına bile gelmiyor. Kimse bu kazanımın XRP, XRP yatırımcıları ve Ripple için ne kadar önemli olduğunu hafife almasın.”

SEC’in tokenlar üzerindeki yetkisi hakkında süregelen tartışmalara yanıt olarak, Ripple’ın baş hukuk sorumlusu Stuart Alderoty, bir menkul kıymetler kurumunun yargı yetkisinin menkul kıymetlerle sınırlı olduğunu belirtti. Bir token menkul kıymet olarak sınıflandırılmıyorsa, SEC’in düzenlemesinde bir rolü olmamalıdır.

Özetle SEC’in eli kolu sürpriz özet kararla büyük ölçüde bağlanmış durumda. Vaziyet bu şekildeyken kurumun diğer altcoinlerin borsalar üzerinden ihracı konusunda açması muhtemel davaların da başarısızlıkla sonuçlanması muhtemeldir.

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