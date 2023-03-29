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Tüm kripto para piyasası yükselirken XRP Coin yatırımcısı buruk bir şekilde fiyatın 1 dolardan ne kadar uzaklaşabileceğini izliyordu. 2021 yılı boğa piyasalarında durum buydu. Ancak 2023 yılına geldiğimizde XRP Coin fiyatı neredeyse ADA Coin fiyatını 2’ye katlayacak. Bu son derece enteresan çünkü 2021’de durum tam tersiydi.

XRP Coin Geleceği

XRP Coin yatırımcılarının yüzü geç de olsa gülüyor. Dip fiyatı değerlendiren yatırımcılar %100’e yakın kazanç elde etti. Peki geleceğiyle alakalı neler söyleyebiliriz? Bu konuda söz işin uzmanın olmalı. Kripto işletmelerinin benimsenmesi ve merkezi olmayan veri hizmet ağlarını araştırmaya odaklanan bir dijital varlık yönetim fonu olan Iron Key Capital’in danışmanı Kevin Cage XRP Coin potansiyeline dair bazı açıklamalarda bulundu.

Iron Key Capital, kripto işletmelerinin benimsenmesini ve merkezi olmayan veri hizmet ağlarını araştırmaya odaklanan bir dijital varlık yönetim fonudur. Cage, XRP’yi hayatta kalan ve trilyonlarca dolar değerinde bir kullanım alanı olan büyük bir ödeme sektörünün kazananı olarak görüyor. Cage’e göre XRP şu anda değer aktarımı için en verimli yöntemlerden biri. Buna ek olarak Cage, XRP’nin merkez bankası dijital para birimleri (CBDC’ler), sidechain, likidite merkezi ve on yıllık çalışma süresi geçmişi ile entegrasyonu içeren çeşitli yeteneklerinin cazibesine katkıda bulunduğunu söylüyor.

Ripple (XRP) Coin

XRP Coin fiyatı 0,5437 dolar seviyesinde işlem görüyor ve Ripple davasının yakında biteceğine dair beklenti risk iştahını artırıyor. 2020 sonundan bu yana devam eden dava sadece XRP’yi ilgilendirmiyor. Menkul kıymet olarak tanımlanan altcoinler eğer SEC kesin bir zafer elde ederse toplu davalarla karşı karşıya kalabilir. SEC’in tek bir amacı var ve bu yatırımcıları korumak değil. Onun şu an görünen yegâne hedefi daha fazla kripto şirketinden milyon dolarlık tazminatlar tahsil etmek. Evet binlerce altcoinden milyarlarca dolarlık dolaylı vergi toplamayı amaçlıyor.

Kripto şirketlerine gerekli rehberliği sunmuyor oluşlarının başka bir açıklaması olabilir mi? Eğer Gary Gensler kripto paralarda tüm parasını kaybettiği için bu piyasalara düşman olmadıysa buradan gelecek tazminatlar onu heyecanlandırdığı için gerekli rehberliği sağlamıyordur.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.