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XRP Coin Kaç Dolar Olur? İşte Güncel Ripple (XRP) Grafik Yorumu

Özet

  • XRP Coin fiyatı 0,53 dolar direncinin altında işlem görüyor.
  • Yükselen destek hattı 0,49 dolarda ve XRP Coin fiyat artışı sürebilir.
  • Yükselen üçgen formasyonunun hedefi 0,55 dolar üstü kapanışlarda 0,7 dolardır.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:05
20 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

XRP Coin fiyatı Temmuz ayındakine benzer bir müjdeyle geceyi aydınlattı. Ancak fiyat hareketi sönük kaldı. Kripto paralara savaşını XRP Coin ile başlatan SEC 3 yıllık mücadelenin ardından Ripple yöneticilerinin yakasını bırakıyor. Peki popüler altcoin için son durum ne? Yatırımcılar kaç doları hedeflemeli?

XRP Coin Fiyatı

Popüler kripto para güne yüzde 7 artışla 0,52 dolarda devam ediyor. Temmuz ayından bu yana düşen fiyat 0,53 doları kaybettiği için dar bir aralığa sıkıştı. Kısa vadeli kar satışı yapan yatırımcıların da desteğiyle iki ileri iki geri fiyat yolculuğuna devam ediyor.

Günlük grafikteki okumalar XRP Coin fiyatının Temmuz ayındaki 0,94 dolarlık 2023 zirvesinden bu yana azalan bir direnç trend çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. Ağustos ayında bu hareket 0,42 dolar dibini tetiklemişti.

Trend çizgisini aşmak için mücadele eden XRP Coin birkaç başarısız girişimin sonunda büyük bir yükseliş mumu oluşturarak dün burayı aştı.

XRP Coin Grafik Yorum

Peki bundan sonra ne olacak? Fiyat halen 0,53 dolarlık direnç seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Ripple’ın halka arz planladığına dair spekülasyonların ortasında son gelen davanın düşürülmesi haberi son derece olumluydu. Üstelik Ripple Swell konferansı, 8-9 Kasım’da yapılacak ve burada bazı önemli açıklamalar duyabiliriz.

Özetle XRP Coin için yoğun bir gündem var. Fiyat cephesinde altı saatlik grafikteki RSI okumaları fiyat artışının devamını destekliyor. Ağustos ayından bu yana yükselen üçgen formasyonu içinde işlem gören altcoin gerçek rallisini her an başlatabilir.

Formasyonun hedefi XRP Coin fiyatının 0,7 dolara ulaşacağını gösteriyor. On-chain veriler de bu görüşü destekliyor. 10.000 – 10.000.000 XRP tutan cüzdanlar 27 Temmuz’dan bu yana büyürken sosyal hakimiyet de artıyor.

Ancak tam tersi senaryoda 0,55 dolarda yükselişin başlamadan bitirilmesi ihtimali de var. Buradan gelecek bir ret fiyatın uzun vadeli yükselen destek hattında 0,49 dolara düşmesine neden olabilir. BTC şimdilik 29.500 doların üzerinde ve devam eden mum kapanışlar XRP artışını destekliyor.

1 Kasım Fed toplantısında faiz artışı beklenmiyor ve bu sefer toplantı yaklaşırken sürpriz şekilde sert düşüşler görmeyebilir. Ancak birkaç aydır devam eden başarısız testler yatırımcıların yükselişin gerçekten başladığına inanmasının zor olacağını söylüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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