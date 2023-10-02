XRP Coin İçin 2,5 Yıllık Zirve, Fiyat Kaç Dolara Ulaşacak?

Bitcoin fiyatı yeniden yükseliyor ve ABD hisse senetlerindeki düşüşe rağmen piyasa açılışında fiyat güçlü kaldı. Bugün 2 vadeli ETH ETF borsada işlem görmeye başladı. Kripto paralardaki pozitifliğin temelinde bu var ve altcoinler de bu olumlu havadan payına düşeni almaya başladı.

XRP Coin Yorum

Eylül ayı kripto paraların geneli için boşa geçen bir zaman olarak anılacak. Zayıf bir BTC artışı dışında önemli altcoinleri bu dönemde ATL seviyelerine indiğini gördük. XRP Coin fiyatıysa çoğunlukla 0,5 dolar bölgesinde kaldı. Bu önemli destek seviyesinin korunması daha büyük kayıpların önlenebilmesi için kritikti.

On-chain veriler kripto para biriminin fiyatının kısa süreliğine 0,55 dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla XRP kar alma hacminin arttığını gösteriyor. Hızla 0,53 dolara düşmeden önce XRP satıcıları kayda değer bir baskı oluşturdu. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,53 doların hemen altında bulunuyordu.

Santiment’in verilerine göre, XRP Şubat 2021’den bu yana ilgili metrikte (Kârda Günlük Zincir İçi İşlem Hacmi) bu seviyeleri görmedi. Güncel spot fiyat eğer ağda taşınan tokenin maliyetinin üzerindeyse bu karlı bir transferdir. Yani satışa yönlendiriliyorsa yatırımcılar kar elde edebilir.

Pazar günü kaydedilen bu 3,48 milyar XRP kar hacmi potansiyel bir düşüşe karşı önlem alma yönelimini gösteriyordu. Bu yüzden XRP Coin için 0,55 dolar bölgesi zorlayıcı bir direnç olabilir. Yine de 2,5 yılın zirvesindeki metriğe rağmen fiyatın nispeten güçlü kalışı önemli bir detaydır.

XRP Coin Fiyat Tahmini

1 milyon ila 10 milyon XRP tutan balinaların cüzdanlarında 27 Eylül tarihinde 3,73 milyar coin vardı. Bu rakam 2 gün sonra 600 milyona yakın arttı. Bu durum aynı anda kar için aşırı transferler on-chain alarmları tetiklerken balinaların sakin kaldığını gösteriyor. Satıcılara karşı pozisyon alan balinalar önemli boyutta birikim yaptı.

Mevcut piyasa fiyatı olan 0,52 dolardan değerlendirildiğinde on milyonlarca dolarlık alım güçlü bir düşüş dalgasını durdurmuş gibi görünüyor. İlk olarak, balinaların zamanında yaptığı büyük hacimli girişler piyasadaki arz fazlasını emdi. Bu eğilimi sürdürmeleri halinde diğer stratejik yatırımcıları da olumlu pozisyon almaları yönünde etkileyebilir.

Eğer 0,55 dolar direnci zayıflarsa fiyat 0,6 doları hedefleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.