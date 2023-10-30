XRP Coin Fiyatı Sıkışıp Kaldı! Ripple (XRP) Yükselecek Mi?

BTC fiyatı yazı hazırlandığı sırada 34.500 doların üzerinde bulunuyor ve son haberler piyasa için olumluydu. Ripple (XRP) ise davayla ilgili yeni gelişmelerin SEC lehine olabileceği endişesiyle yerinde sayıyor. Davada birçok olay konu XRP Coin lehine sonuçlandı ve artık hamle sırası ABD’li menkul kıymet düzenleyicisinde.

XRP Coin Dava Son Durum

9 Kasım tarihine kadar taraflar konferans tarihlerini netleştirecek ve artık davanın sonuçlanmasına bir adım daha yaklaşılmış olacak. Eğer Kasım başında taraflar anlaşamazsa Yargıç takvimi oluşturacak. Önceki dava değerlendirme yazılarımızda farklı senaryolara bağlı olarak 2024,2025 ve 2026/2027 tarihlerinde sürecin tamamlanabileceğinden bahsetmiştik.

SEC anlaşmalı şekilde Ripple yöneticilerine karşı suçlamaları düşürdüğü için davanın daha erken bir tarihte sonuçlanması bekleniyor. Bu durum XRP Coin’in lehine mi? İlk başta lehine görünse de pek değil çünkü temyiz süreci başlayacak. Temmuz ayındaki özet karar zaferinde borsalardaki XRP Coin satışlarının menkul kıymet olmadığına hükmedilmişti.

SEC eğer temyizde zafer elde ederse bu mahkeme kazanımının tersine dönmesi ve XRP Coin fiyatının önemli bir düşüş yaşamasına neden olacak. Bugünkü yatırımcı tedirginliğinin nedeni biraz da budur. Ayrıca özet kararın Ripple aleyhine bozulması ABD müşterilerine hizmet veren borsaların XRP Coin’i delist etmesine neden olacak.

En kötü senaryoda sorun sadece XRP Coin’i değil SEC tarafından menkul kıymet damgası yemiş 50’yi aşkın kripto parayı ilgilendiriyor. Bunların arasında birçok majör altcoin de var.

XRP Coin Fiyatı Yükselecek Mi?

Dava cephesindeki baskıdan bahsettik. XRP’nin mevcut fiyat aralığı Ağustos ayına kadar uzanıyor. Fiyat 0,45 dolar ile 0,55 dolar arasında sıkışıp kaldı. Artan yükseliş hissiyatına rağmen XRP kritik 0,55 doların ötesine geçemiyor. Bunun bir nedeni dava diğer nedeni altcoinlerdeki hacmin önemli ölçüde çekilmiş olması. Birkaç altcoin dışında çoğu kripto para geçen haftaki zirvelerinden uzaklaştı.

RSI ve CMF verileri XRP Coin için olumlu ancak gerçek bir yükseliş için 0,6 dolar üzerinde kırılma görmemiz gerek. Bunu engelleyen 0,58 dolardaki yatay direnç alanıdır. Olası yükselişte 0,65 ve 0,75 dolar arasında yeni bir zirve mümkün.

Ortalama Coin Yaşı XRP yatırımcılarının birikime yöneldiğini gösteriyor. Ayrıca 30 günlük MVRV de fiyat artışının desteklemekte. BTC yeni bir zirve yolculuğuna çıkarsa boğalar XRP Coin için cesaretlenebilir. Ancak tersine senaryoda 0,53 ve 0,5 doların ardında 0,44 dolara kadar satışlar sürebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.