XRP Coin Fiyatı Bitcoin’inden İyi Performans Gösterebilir Mi?

Kral kripto para birimi 43.800 doların üzerinde bulunuyor ve yeni yıllık zirvesi için 44,500 bölgesini aşması gerek. Artan güçlü talep ve Cuma gününe kadar makro cephede büyük bir gelişmenin olmayışı yatırımcıları motive etti. Altcoinlerde benzer ölçüde hızlı bir toparlanma olmasa da pozitif ayrışan istisna kripto paralar oldu. Peki XRP Coin için beklentiler ne yönde?

XRP Coin Fiyat Analizi

2017-2018’li yıllarda kripto paraların dolar pariteleri önemsizdi yatırımcıların temel motivasyonu eldeki BTC miktarını artırmak üzere kuruluydu. Bu yüzden de analizlerin hep BTC paritesinde yapıldığını görürdük. İçinde bulunduğumuz dönemde BTC artarken altcoinlerin geleceğine dair tahminleri BTC paritesinde yapmak da mantıklı hale geliyor.

Bitcoin (BTC) karşısında XRP Coin için 0,0000155 desteği kritik öneme sahip. Eğer bu destek seviyesinin altında kapanışlar görürsek 0,0000124 BTC ila 0,0000134 BTC aralığında yeni dipler hedeflenebilir.

MACD bize birkaç aydır XRP Coin fiyatının BTC karşısında zayıflayacağını söylüyor ve öyle de oldu. Düşüş sinyali güçlü ve desteğin kırıldığı senaryoda XRP Coin fiyatının dolar bazlı olarak 0,55 ve altına inmesi zor değil. Eğer BTC hızla artarken kırılma gelirse beklenen ölçüde dolar paritesinde kayıp olmayacaktır.

XRP Coin Fiyat Tahmini

Yukarıda açıkladığımız üzere XRP Coin fiyatının BTC’den kısa vadede iyi performans göstermesi beklenmiyor. Haber akışı da bunu destekler nitelikte değil. Önümüzdeki yıl toplu temyiz süreci var ve davaya dair bundan sonra gelecek haberler (temyiz sonuçları hariç) genelde fiyat aleyhine olacak. Hülasa genel piyasa ortalamasının da altında zayıf yükseliş XRP Coin için şaşırtıcı olmaz.

Dolar paritesinde aşağıda gördüğünüz üzere paralel kanalın orta alanı kaybedildi. Fiyat 0,75 dolar altında kapanışlar yaptıkça tekrar eden düzeltmeler görmemiz muhtemel. Aşırı satışların olduğu ortamda 0,5755 dolar altı kapanışlarla yeni dipler gelebilir.

Fiyat paralel kanalın orta alanını aşarsa 0,94 dolar seviyesini hedefleyecektir. Temmuz ayında bu tavan çizgisinden ret gelmişti ve aşılabilirse 1,3 dolar üstü zirvelere kapı aralanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.