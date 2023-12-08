Worldcoin Cephesinde Sular Durulmuyor: Projenin Geliştiricisi Token Satışına Yönelik Süreci Başlattı

Sam Altman tarafından kurulan bir kripto projesi olan Worldcoin’in ana geliştiricisi Tools For Humanity, WLD token’larının satışı yolu ile daha fazla sermaye toplamak için yatırımcılarla görüşmelere başladı. TFH, geçtiğimiz birkaç haftalık süreç içinde WLD token’ın potansiyel bir tezgah üstü satışı hakkında birden fazla yatırımcı ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Worldcoin Ekibinden Dikkat Çeken Adım

Buna göre şirketin 50 milyon dolara kadar para toplamak istediği ve WLD token’ın potansiyel olarak token başına 1 dolardan fiyatlandırılacağı iddia ediliyor. Bu da geçerli yazının yazıldığı sırada 2,50 dolardan işlem gören WLD için dikkat çeken bir indirim olarak göze çarpıyor.

Ayrıca fintech sektörüne odaklanan San Francisco merkezli yatırım bankası FT Partners’in WLD token’ın artışına yardımcı olduğu da iddialar arasında yer alıyor. Anlaşma hakkında konuşan bir kişi ise token’ın piyasaya sürülmesinden bu yana potansiyel yatırımcılardan gelen talebin güçlü olduğunu açıkladı ve WLD token’a yönelik yapılacak herhangi bir yatırım için anlaşmaya yönelik standart şartların geçerli olacağını ekledi.

Worldcoin, kimliklerini çevrimiçi olarak kanıtlamalarına yardımcı olmak amacıyla insanların retinasını taramak için küre cihazları kullanan kimlik odaklı bir kripto projesi olarak tanınıyor. Projenin yaratıcılarından Sam Altman aynı zamanda büyük ses getiren yapay zeka aracı ChatGPT’nin arkasındaki şirket olan OpenAI’nin de CEO’su.

Tartışmaların Odağındaki Proje

Worldcoin, kullanıcıların protokole kaydolmasını sağlamak için WLD token’ı bir teşvik olarak kullanmayı tercih ediyor ve retinasını taratan insanları WLD token ile ödüllendiriyor. Token resmi olarak 24 Temmuz’da piyasaya sürüldü ve tarihte 2 milyondan fazla kişi ödülden faydalanmak için bekliyor. Bugün ise Worldcoin tarafından başlatılan etkinlikte 2,5 milyondan fazla kişi retinasını taratmış durumda.

Lansman sırasında WLD token’ın fiyatı Eylül ayında 1 doların biraz altına düşmeden önce 3 doların üzerine çıkarak dikkatleri üzerinde çekmişti. O zamandan beri istikrarlı bir şekilde yükselen WLD yazının yazıldığı sırada 2,50 dolardan işlem görüyor. Token’ın ilk lansmanı ise düşük float yapısının yapay olarak yüksek bir fiyat yarattığını iddia eden bazı yorumcuların eleştirilerine neden olmuştu.