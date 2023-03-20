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WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı: Ethereum Balinalarının Radarındaki Kripto Para Birimleri!

WhaleStats, en büyük 1000 Ethereum balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto para birimlerini sıraladı.
16:20
20 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’in sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar fiyat seviyelerini aşmasının ardından gün içerisinde yeniden hareketlendi. Kripto para piyasasındaki bu yüksek volatilite devam ederken WhaleStats ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile portföyünde bulundurduğu kripto varlık miktarına göre en büyük 1000 Ethereum balinası olarak değerlendirilen adreslerin son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto varlıkları sıraladı.

WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı

WhaleStats, portföyünde bulundurdukları kripto varlık miktarına göre mevcut durumda en büyük 1000 Ethereum balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın aldıkları kripto para birimlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. WhaleStats’ın paylaştığı verilere göre listenin ilk sırasını stabil kripto para birimleri oluşturdu. Listenin ilk sırasında USDT yer alırken ikinci sırasında ise USDC yer aldı. Ayrıca sırasıyla WBTC, WETH, MATIC, LINK, UNI, APE, IMX ve OMG de portföyünde bulundurdukları kripto varlık bakımından en büyük 1000 Ethereum balinası olarak kabul edilen adresler tarafından son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın alınan kripto para birimleri arasına girdi.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği değer artışlarının ardından yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve 28.000 dolar fiyat seviyelerini aştı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1780 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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