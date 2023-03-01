WhaleStats, en büyük 5000 Ethereum balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı altcoin'leri sıraladı.

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Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin işlemlerine ilişkin çeşitli verileri takip ve eden paylaşan ‘WhaleStats’ isimli platform, en büyük 5000 Ethereum balinasının son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı altcoin’leri paylaştı.

WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı

WhaleStats, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile cüzdanlarında tuttukları kripto varlık miktarı bakımından en büyük 5000 Ethereum balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatlik zaman dilimi içerisindeki en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto para birimlerini sıraladı. Listenin ilk beş sırasında sırasıyla WBTC, USDC, USDT, BUSD ve LQTY yer aldı. Ayrıca merkezi olmayan kripto para borsası Uniswap’ın yerel kripto para birimi UNI de kısa bir aranın ardından yeniden Ethereum balinaları tarafından en yüksek miktarlarda satın alınan kripto varlıklar arasın girdi.

Öte yandan WhaleStats, gün içerisinde Twitter hesabından en büyük 500 Ethereum balinasının da cüzdanında en yüksek miktarlarda tuttuğu kripto para birimlerine ilişkin verileri paylaştı. WhaleStats verilerine göre MATIC, LINK, SHIB ve UNI listenin üst sıralarında yer aldı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Sabah saatlerinde yeniden yükselişe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışlarının ardından 23.700 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, BTC’deki yükselişin de etkisiyle gün içerisinde değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışları ile birlikte 1650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon doları aştı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.