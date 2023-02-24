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WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı: Bu Altcoin’ler Ethereum Balinalarının Radarına Girdi!

WhalseStats, en büyük 1000 Ethereum balinalarının son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto para birimlerini sıraladı.
19:00
24 Şubat 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin alım-satım işlemlerini takip eden WhaleStats, gün içerisinde en büyük 1000 Ethereum balinasının en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto varlıkları paylaştı.

WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı

Kripto ekosisteminde portföyünde en yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran adresleri takip eden ve güncel verileri paylaşan WhaleStats, 24 Şubat’ta en büyük 1000 Ethereum balinası tarafından en yüksek miktarlarda satın alınan kripto varlıkları sıraladı. WhaleStats verilerine göre sırasıyla USDC ve USDT olmak üzere listenin ilk sırasını stabil kripto para birimleri oluşturdu. Ayrıca wstETH, BUSD, WETH, DAI, MATIC, COMP, LINK ve SHIB de yine sırasıyla listede yer alan kripto para birimleri oldu.

Öte yandan WhaleStats’ın web sitesindeki güncel verilere göre en büyük 100 Ethereum balinasının 24 Şubat’ta en yüksek miktarlarda alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği kripto varlıklar arasında Chainlink (LINK) birinci sırada yer aldı. En büyük 100 Ethereum balinası olarak nitelendirilen bu adresler tarafından en yaygın tutulan kripto para birimi de merkeziyetsiz kripto alım ve satım protokolü Uniswap’ın yerel kripto para birimi UNI oldu.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %1,5 değer kaybetti ve 23.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle yönünü yeniden aşağı çevirdi ve gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kaydettiği son değer kayıplarının ardından Ethereum (ETH), 1.620 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,08 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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