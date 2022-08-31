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Ethereum (ETH) yatırımcıları sabırsızlıkla Merge güncellemesini beklerken, Vitalik Buterin’den başka bir müjde geldi.

Buterin, Merakla Beklenen Kitabını Piyasaya Sürüyor

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin bugün paylaştığı bir tweet’te, son on yılda yazdığı makalelerin derlemesinden oluşan “Proof of Stake” adlı kitabını piyasaya süreceğini açıkladı. Kitap, hem fiziksel hem de Buterin’in imzasını taşıtan NFT versiyonuyla satışa sunulacak. Buterin’in geçmiş yıllardaki önemli dönüm noktalarını ve Ethereum’a dair süreci kapsaya kitap, bir ay içinde okuyucuyla buluşacak. Yönetici, kitabın satışından elde edilecek gelirin tamamını hayır kurumlarına bağışlayacağı söyledi. Yazılım geliştiricisi ve Gitcoin kurucusu Kevin Owock, ilk kez bir e-kitap imzalanıp, NFT olarak yayınlandığını belirtti. Kitabın fiyatı, 18.95 dolar. Kitabın imzalı dijital kopyasını almak isteyen kullanıcıların 0.1337 ETH ( 215 dolar) ödemesi gerekecek.

Ethereum ağı, merakla beklenen Merge güncellemesine odaklanırken, Buterin’in kitabının da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Merge, yaklaşık on yıldır planlanan bir proje. Ethereum ekosistemi, iş kanıtı (PoW) modelinden hisse kanıtı (PoS) modeline geçmek için gün sayıyor. Güncelle, özellikle, ağın enerji kullanımını önemli ölçüde azaltacak. Merge’in iki aşamada gerçekleşmesi planlanıyor. İlk olarak, 6 Eylül’de Ethereum’un PoS Beacon zinciri Bellatrix yükseltmesinden geçecek. Ardından, 10 ila 20 Eylül arasındaki Paris yükseltmesi, hayata geçecek.

2 Uzmandan Çarpıcı Merge Yorumu

Glassnode’un verilerine göre, zarardaki Ethereum adreslerinin sayısı 30 Ağustos itibariyle 38.001.366’ya ulaştı. Bu rakam, yedi günlük hareketli ortalamaya dayalı yeni bir aylık en yüksek seviyeye. Uzmanlara göre, ağı Hisse Kanıtı’na (PoS) geçirecek Merge güncellemesi Ethereum için önemli bir katalizör görevi görecek. Bu sayede Ethereum, daha hızlı işlemlere ve daha az enerji tüketimi ile konumunu sağlamlaştıracak. Bununla birlikte, kısmen Federal Rezerv’in faiz oranlarını artırarak enflasyonu kontrol altına almaya yönelik para politikası da Ethereum’a darbe vurdu. Ethereum 1.500 doların üzerindeki kalmak için mücadele verirken, an itibariyle 1.585 dolardan işlem görüyor.

Merge güncellemesine dair azalan heyecan ve zarardaki adreslerin sayısının zirveye ulaşması, bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Kripto kredi platformu Nexo’nun kurucu ortağı Antoni Trenchev da bu konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trenchev, Merge‘in ilk aşamaları başarılı olursa ve topluluğa güven verirse Ethereum’un gerçek anlamda toparlanacağına inanıyor. Mevcut volatiliteye rağmen, kıdemli analist Michaël van de Poppe, özellikle Merge’in başarılı olabileceğine dair sinyallerle birlikte Ethereum’a yönelik duyarlılığın değiştiğini öne sürdü. 30 Ağustos paylaştığı bir tweet’te Poppe, 6 Eylül’deki çatalın Ethereum’un fiyatını 2.200 dolara çıkarabileceğini söyledi